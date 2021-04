"Absolutnie jeden z najwspanialszych głosów w historii tego kraju"

Znaliśmy się z Krzysztofem bardzo wiele lat, mówiliśmy sobie po imieniu, bardzo go szanowałem - wspominał zmarłego w poniedziałek Krzysztofa Krawczyka na antenie TVN24 Hirek Wrona. Dziennikarz przypomniał, że "niewielu Polaków dostąpiło zaszczytu nagrani duetu z Rodem Stewartem". - On to zrobił - podkreślił. - Krzysztof swoimi piosenkami doskonale wplatał się w nasze życie i w jakiś sposób je uzupełniał, uwypuklał - mówił dziennikarz Roman Rogowiecki.

Krzysztof Krawczyk nie żyje. Legenda polskiej sceny muzycznej, artysta znany z przebojów "Parostatek" czy "Rysunek na szkle" miał 74 lata. Informację o śmierci artysty przekazał jego przyjaciel i menedżer Andrzej Kosmala.

"Jeden z najwspanialszych głosów w historii tego kraju"

Dziennikarz muzyczny Hirek Wrona wspominał na antenie TVN24 zmarłego wokalistę. - Człowiekowi dech w piersiach zapiera i nie wie, co ma powiedzieć w takich chwilach, kiedy jeden z najwspanialszych głosów w tym kraju odchodzi - przyznał.

- Znaliśmy się z Krzysztofem bardzo wiele lat, mówiliśmy sobie po imieniu, bardzo go szanowałem - mówił dziennikarz. Wspomniał o trzech rzeczach i chwilach, związanych ze zmarłym artystą, które ma w pamięci.

- Kiedy na festiwalu piosenki polskiej w Opolu siedziałem w siódmym rzędzie i oglądałem Krzysztofa, jak zaśpiewał, to jego głos dochodził do mnie. Ten prawdziwy, nie z głośników. Miał donośny, czysty głos, piękną barwę, to było coś niesamowitego. Śpiewał wspaniale, śpiewał pełen emocji - mówił.

Podkreślił też, że "niewielu Polaków dostąpiło zaszczytu nagrani duetu z Rodem Stewartem". - On to zrobił - dodał Wrona.

Krzysztof Krawczyk nie żyje TVN24

Trzecia rzecz, o której mówił, to wykonanie przez Krawczyka utworu "Papa Was A Rolling Stone", w oryginale wykonywanego przez The Temptations. - Krawczyk kiedyś z Andrzejem Smolikiem popełnił ten utwór i zrobił to tak genialnie, że wydawać by się mogło, że to jest głos Afroamerykanina, a nie Polaka. Głos absolutnie powalający, intonacja niesamowita i ten flow, groove w jego głosie, coś niewiarygodnego - mówił dziennikarz. Wrona określił wokal Krawczyka jako "absolutnie jeden z najwspanialszych głosów w historii tego kraju".

Krzysztof Krawczyk był jednym z najsłynniejszych barytonów w Polsce Sławomir Mielnik/PAP

"Krzysztof tymi swoimi piosenkami doskonale wplatał się w nasze życie"

Dziennikarz muzyczny Roman Rogowiecki, wspominając Krawczyka, mówił o jego autentyczności. - Każdy kto go znał, wiedział, że jest wielki, a on potrafił się tak zachować, że nie było żadnego dystansu, można było pożartować. Był bardzo naturalny. To było w nim fajne, że to był bardzo normalny człowiek z krwi i kości, można było z nim pogadać na różne tematy i on nigdy nie zrobił z siebie nie wiadomo kogo. Nigdy nie ukrywał tego, że coś mu w życiu wyszło albo coś mu w życiu nie wyszło - mówił.

Dodał, że życiowe doświadczenia Krawczyka "fantastycznie sprawdzały się" w piosenkach, które tworzył.

- Te teksty przemówiły do bardzo wielu jego fanów, bo one w jakiś sposób poruszały również ich życie. To jest najfajniejsze, kiedy piosenki jakiegoś artysty kojarzą się z różnymi etapami w naszym życiu, z różnymi przygodami, spotkaniami. Myślę, że Krzysztof tymi swoimi piosenkami doskonale wplatał się w nasze życie i w jakiś sposób je uzupełniał, uwypuklał - mówił Rogowiecki.

Rogowiecki o Krawczyku: Krzysztof swoimi piosenkami doskonale wplatał się w nasze życie TVN24

Autor:akr, mjz/adso

Źródło: TVN24