Krystyna Loska kończy 85 lat. Życzenia słynnej prezenterce złożył prezydent Andrzej Duda

Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu w Gnieźnie zapytano o jego sposób na dotarcie do młodych ludzi. - Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów. Tu rzeczywiście my dużych możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili wielkie kontrakcje w tej dziedzinie i jakąś część młodzieży, bo jest demokracja, to zawsze chodzi o część, do siebie przyciągniemy - powiedział. Wspomniał także, że obserwuje młodzież bawiącą się nocami w centrum stolicy. - Mam takie wrażenie, daj Boże, że nieprawdziwe, że niewielu z nich przekonamy - powiedział prezes PiS.