Po skargach KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa

W ubiegłym tygodniu Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z ramienia Lewicy, poinformowała, że złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zakazanie emisji reklamy jednego z dużych producentów piwa, w której pojawia się postać świętego Mikołaja. Jak poinformowała nas KRRiT, poza wnioskiem marszałkini Biejat w sprawie spotu wpłynęło ponad 20 innych skarg.

KRRiT wzywa do zaprzestania emisji

Rada wydała w poniedziałek komunikat w tej sprawie. "Widzowie oburzeni są wykorzystaniem postaci św. Mikołaja, jednoznacznie kojarzonego z dziećmi i czasem Świąt Bożego Narodzenia. W skargach zwracają uwagę, że reklama godzi w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia, zastępując je nieuprawnionym i zdeformowanym wizerunkiem postaci św. Mikołaja, co może naruszać art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji" - czytamy w komunikacie.

Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji

"Podejmowane przez KRRiT działanie w zakresie wezwania nadawców do natychmiastowego zaprzestania emitowania reklamy jest uzasadnione wyższym interesem społecznym" - piszą przedstawiciele Rady. Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak, stwierdziła, że "nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie". "Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt" - dodała.

