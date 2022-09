Od Beatlesów przez Simpsonów po Jamesa Bonda. Królowa, którą pokochała popkultura 

Skakała ze spadochronem w towarzystwie Jamesa Bonda, piła herbatkę z misiem Paddingtonem i tańczyła na balkonie Pałacu Buckingham obok Georga Michaela. Królowa Elżbieta II regularnie była prezentowana w filmach, serialach, piosenkach i teledyskach. Przedstawiamy zestawienie, jak brytyjska królowa wpływała na kulturę masową.

MUZYKA

Dwadzieścia sześć sekund trwa piosenka "Her Majesty" (pol. "Jej Wysokość"), która w 1969 roku znalazła się na albumie Beatlesów "Abbey Road". Paul McCartney napisał słowa do piosenki, która co prawda nie znalazła się w wykazie utworów na okładce, ale wywołała wiele emocji. Artysta opowiada w piosence wieńczącej "Abbey Road", że "królowa jest miłą dziewczyną, ale nie ma wiele do powiedzenia”. McCartney przekonuje, że "bardzo ją kocha", ale żeby się do tego przyznać, musi mieć "brzuch pełen wina".

McCartney po latach przyznał, że piosenka powstała dla żartu. Zapewniał, że zawsze ciepło myślał o brytyjskiej monarchini, co potwierdził w 2002 roku, kiedy w towarzystwie między innymi Eltona Johna i Erica Claptona wystąpił na koncercie z okazji złotego jubileuszu Elżbiety II.

O ile piosenkę The Beatles przyjęto ciepło - komentując między innymi, że to jeden z "najsłodszych hołdów w historii popkultury" - o tyle utwór Sex Pistols z 1977 roku pod tytułem "God Save The Queen" (pol. "Boże, chroń królową") wywołał szereg kontrowersji i negatywnych komentarzy. Johnny Rotten napisał w piosence, że królowa "nie jest prawdziwym człowiekiem". Dodawał, że "nie ma żadnej przyszłości", a "Anglia jest pogrążona we śnie".

Artyści w wywiadach zaznaczali, że utwór nie był skierowany przeciwko Elżbiecie II, ale komentatorom trudno było uwierzyć w te tłumaczenia - na okładce albumu Sex Pistols, na którym znalazł się omawiany utwór, można zobaczyć portret angielskiej królowej, której oczy i usta zasłonięte są nazwą albumu. Napis stworzony jest z liter wyciętych z czasopism, co może kojarzyć się z listami z żądaniem okupu.

W 1986 roku grupa "The Smiths" stworzyła utwór pod tytułem "Queen is dead" (pol. "Królowa nie żyje"). Brytyjscy rockmani śpiewają w nim między innymi o księciu Karolu, który nie może doczekać się przejęcia korony po matce oraz nieuchronnym upadku monarchii. Artyści snują wizję, że po śmierci królowej Elżbiety II głównym zmartwieniem dla nowego króla będzie "deszcz, który rujnuje fryzurę".

Billy Bragg w utworze "Rule nor Reason" (pol. "Ani zasada, ani powód") z 1997 roku przedstawiał królową jako postać tragiczną. Wokalista śpiewa, że monarchini w wolnym czasie słucha piosenek Shirley Bassey (walijska autorka piosenek tytułowych do Jamesa Bonda) i płacze, wyglądając przez okno, bo jest więźniem dworskich konwenansów.

FILMY I SERIALE

Postać Elżbiety II była jedną z kluczowych postaci w absurdalnej komedii z 1988 roku "Naga Broń, z akt oddziału policji". Monarchini w filmie przylatuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma być ochraniana przez jednego z najbardziej fajtłapowatych funkcjonariuszy w historii - Franka Frebina (granego przez Leslie Nielsena). Jedna z najpopularniejszych scen wygląda tak, że pechowy policjant próbując ochronić królową przed zamachem, rzuca się na nią i przejeżdża w dwuznacznej pozycji przez stół na oczach zszokowanych uczestników bankietu.

Kadr z filmu "Naga broń, z akt oddziału policji" Paramount Pictures

Takie prześmiewcze postrzeganie Elżbiety II było zresztą w latach 80. dość popularne. W tamtym czasie Brytyjczycy lubili oglądać satyryczny serial pod tytułem "Spitting Image" z 1984 roku (pol. "Zapluty obraz"). Twórcy przedstawiali członków rodziny królewskiej w formie karykaturalnych marionetek. Sama Elżbieta II była odwzorowana jako osoba niezdarna, która między innymi rozbija butelkę szampana na głowie chrzczonego dziecka, myląc uroczystość z wodowaniem okrętu. Serial został reaktywowany w 2020 roku - tym razem twórcy "na warsztat" wzięli przede wszystkim księcia Harry'ego i jego żonę, Meghan Markle.

Elżbieta II i książę Filip w "Spitting Image" ITV

Im dłużej trwała kadencja Elżbiety II, tym rzadziej królowa pojawiała się w prześmiewczym kontekście. Zamiast przytyków i satyry, pojawiały się filmy podsumowujące jej władzę. W 2006 roku ukazał się film "The Queen", w którym w rolę królowej wcieliła się Helen Mirren (za tę kreację dostała Oscara). Twórcy filmu przedstawili Elżbietę II w momencie kryzysu monarchii po tragicznej śmierci księżnej Diany. Królowa została pokazana jako osoba, która dla dobra korony i państwa musiała stać w opozycji do postawy księżnej Walii, zrywającej z dworskimi konwenansami i powściągliwością w okazywaniu uczuć.

Kadr z filmu "The Queen" z 2006 roku Pathé Renn Production

Gigantycznym sukcesem okazał się serial z 2016 roku zatytułowany "The Crown" (pol. "Korona"), który fabularyzuje dzieje rodziny królewskiej od śmierci Jerzego VI po rozstanie z rodziną królewską księżnej Diany. Centralną postacią jest oczywiście Elżbieta II (w kolejnych sezonach wcielają się w nią Claire Foy i Olivia Colman). Twórcy pokazują od kuchni, jak królowa próbowała utrzymać pozycję rodziny królewskiej w obliczu rozpadającego się imperium, problemów i rozterek najbliższych oraz rosnącego wpływu mediów.

Kadr z serialu "The Crown" Netflix

KRESKÓWKI I TELEDYSKI

W 2002 roku George Michael - którego twórczość podobno uwielbiała sama królowa - nagrał piosenkę "Shoot the Dog". W teledysku do tego utworu można zobaczyć między innymi Elżbietę II, która wykonuje efektowny układ taneczny na balkonie Pałacu Buckingham. Radzi sobie równie dobrze, co George Michael i dużo lepiej, niż ewidentnie gubiący rytm książę Karol.

Kadr z teledysku Georga Michaela George Michael Official

Królowa, kreowana jako wyluzowana i radosna postać, pojawiała się też w wielu kreskówkach. Autorzy legendarnej serii "The Simpsons" pokazywali w jednym z odcinków, że Elżbieta II dla rozrywki lubi oglądać nagrania z kamer przemysłowych w mieście zamieszkiwanym przez Homera Simpsona i jego rodzinę. W innym odcinku główny bohater kreskówki doprowadza do stłuczki z królową, za co staje przed sądem. Elżbieta II wygłasza przed sądem płomienne wystąpienie, co zauroczyło siedzącego na ławie oskarżonych Homera Simpsona. Puentuje on wystąpienie monarchini słowami: "Ach, gdyby tylko ona była o sto lat młodsza, a ja o sto lat starszy!"…

Elżbieta II była też bohaterką animowanego serialu "The Simpsons" The Simpsons

Elżbieta II, która chętnie zrywa ze sztywną, dworską etykietą została przedstawiona też w filmie "Minionki" (2017 rok). Monarchini w jednej ze scen odpiera ciosami wschodnich sztuk walki próbę kradzieży korony. Z kolei królowa w klipie promującym igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 roku skacze na spadochronie w towarzystwie Jamesa Bonda. Krótki film został wyemitowany na stadionie olimpijskim podczas ceremonii otwarcia. Monarchini - jak mogli zobaczyć uczestnicy uroczystości - wskoczyła na stadion za pomocą spadochronu z brytyjską flagą. Chwilę po wyemitowanym na telebimie filmie, na trybuny weszła sama Elżbieta II (w tym samym stroju, co na klipie), co wywołało wybuch wesołości i długą owację.

Królowa nagradza Minionki. Kadr z filmu z 2017 roku Universal Pictures

Poczucie humoru brytyjskiej królowej można było też zobaczyć w tym roku na nagraniu z okazji platynowego jubileuszu Elżbiety II. Królowa pije herbatkę z misiem Paddingtonem, którego królowa osobiście bardzo lubiła. W filmie krótkometrażowym miś zdradza, że ma zawsze przy sobie kanapkę z marmoladą - na wypadek sytuacji awaryjnych. W odpowiedzi królowa odpowiada, że też tak robi i na dowód wyjmuje identyczną kanapkę ze swojej torebki.

Królowa Elżbieta II i miś Paddington Buckingham Palace/Studio Canal/BBC Studios/Heyday Films

