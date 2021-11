Kristen Stewart zaręczona. "W związku dwóch dziewczyn nie wiadomo, która pierwsza sięgnie po pierścionek"

Kristen Stewart , która promuje najnowszy film Pablo Larraina "Spencer", była gościnią w programie "Howard Stern Show". 31-latka jest tegoroczną faworytką do Oscara, za rolę księżnej Diany w filmie chilijskiego reżysera.

- Bierzemy ślub, totalnie, zrobimy to - powiedziała aktorka. - Chciałam, żeby to mnie się ktoś oświadczył, jasno wyraziłam swoje oczekiwania, a ona tego dopięła. To było naprawdę urocze - wyznała.