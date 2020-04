"To ogromne przedsięwzięcie". Krakowski Festiwal Filmowy przenosi się do internetu

Krakowski Festiwal Filmowy przenosi się do internetu - mówi w rozmowie z tvn24.pl Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego KFF. Wyjaśnia, w jaki sposób organizuje się festiwal w sieci, w trakcie którego zaprezentowanych zostanie prawie 200 filmów dokumentalnych i odbędą się liczne spotkania z twórcami.

Program 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego został w całości przeniesiony do intenetu i odbędzie się w dniach 31 maja - 7 czerwca. To pierwszy polski festiwal filmowy, który śledzić będzie można z zacisza własnego domu.

- Długo zastanawialiśmy się, jaką decyzję podjąć, bo nie należała ona do łatwych. Festiwal jest dla nas przede wszystkim miejscem spotkań publiczności z twórcami oraz branży. Tego aspektu nie da się przenieśc w pełni do sieci - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego KFF.

Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się po raz 60. i po raz pierwszy w internecie Fot. Agnieszka Fiejka/Krakowski Festiwal Filmowy

Prawie 200 filmów dokumentalnych

Jak podkreśla, festiwal zostanie jednak przeniesiony do sieci "mniej więcej w takiej formule, w jakiej organizowaliśmy go dotychczas". - Oczywiście nie wszystko jest możliwe. Na pewno chcemy widzom zaprezentować wszystkie filmy, jakie wybraliśmy do naszego programu. A jest to prawie 200 filmów dokumentalnych - w większości premiery, niedostępne wcześniej w Polsce. Ponadto są też krótkie fabuły oraz animacje z całego świata - tłumaczy.

- Ten program jest bogaty i chcemy go pokazać w kinie internetowym, które właśnie przygotowujemy. Będzie ono działało podobnie do tradycyjnego kina - będziemy prezentować filmy według określonego harmonogramu. Będzie można wykupić bilet na konkretną godzinę bądź karnet na cały festiwal - mówi.

Ale festiwal to nie tylko filmy. - Zaprosimy naszych widzów do domów twórców wybranych filmów. Będziemy się z nimi łączyć na żywo, zadawać im nasze pytania, a widzowie będą mieć okazję do drążenia tematów związanych z filmami - opowiada.

"Zobaczymy, czy to była decyzja słuszna"

60. edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie pierwszym takim wydarzeniem w Polsce, zorganizowanym w całości online. Wcześniej podobne decyzje podjęły niektóre zagraniczne imprezy, m.in. organizatorzy nowojorskiego Tribeca Film Festival, poinformowali, że część zaplanowanego programu zostanie przeniesiona do internetu. Sporo polskich festiwali, które planowane były wiosną tego roku, w tym Mastercard Off Camera w Krakowie, odbędzie się jesienią.

- Zobaczymy, czy przeniesienie festiwalu do sieci to była decyzja słuszna - dodaje Orlicz-Szczypuła. Wyjaśnia, że organizacja festiwalu w sieci jest ogromnym przedsięwzięciem między innymi ze względu na umowy licencyjne czy ograniczenia stawiane przez dystrybutorów i producentów filmowych.

Filmy prezentowane będą w ramach festiwalu będą dostępne wyłącznie dla widzów w Polsce. - Jest to podyktowane naszymi umowami licencyjnymi. Jednak podczas festiwalu odbywa się duża sekcja skierowana do branży filmowej. Mamy co roku około tysiąca osób akredytowanych z całego świata. Uczestnicy tej sekcji będą mieć możliwość zobaczenia filmów na innych warunkach, z każdego miejsca na świecie - wyjaśnia. Wskazuje, że takie rozwiązanie przyjmują inne tego typu imprezy, które w związku z pandemią Covid-19 przenoszą się do internetu.

60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 31.05-07.06.2020 r.

Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl