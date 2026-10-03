Nie żyje aktor i wokalista Przemysław Branny

Przemysław Branny podczas próby spektaklu "Przygody Tomka Sawyera" w Teatrze Bagatela w Krakowie Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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O śmierci aktora poinformował krakowski Teatr Bagatela, z którym Przemysław Branny był związany od ponad 30 lat.

"Z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor - PRZEMYSŁAW BRANNY. Rodzina Bagateli w osobie Przemka straciła utalentowanego Pięknego Człowieka" - czytamy w komunikacie teatru. "Przemku, napisać, że będziemy tęsknić, to banał. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu" - dodano.

Branny stworzył 42 role na deskach Bagateli. Występował także w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym, między innymi w "Sztukmistrzu z Lublina", "Skrzypku na dachu" i "Śmierci pięknych saren". W filmie zagrał między innymi w "Śmierci jak kromka chleba" w reżyserii Kazimierza Kutza.

Artysta był również cenionym wokalistą. Od 1992 roku współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot, występował w koncertach muzycznych i programach telewizyjnych, a także był solistą oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, między innymi "Tu Es Petrus" i "Psałterza Wrześniowego". Wspólnie z Olgą Szomańską wystąpił jako solista w utworze "Niech mówią, że to nie jest miłość".

W 2024 roku Branny obchodził 30-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji na scenie Teatru Bagatela wystąpił w "Śmierci pięknych saren" w reżyserii Jana Szurmieja.

Przemysław Branny - kim był

Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. Już jako dziecko występował na Scenie Polskiej tamtejszego teatru. W 1993 roku ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, gdzie studiował między innymi pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra.

Pod koniec studiów zadebiutował w "Placu Merkurego" w reżyserii Mieczysławy Stebnickiej w Teatrze STU, a później na stałe związał się z Teatrem Bagatela.