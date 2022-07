Małgorzata Lebda laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. "Zbiór, który zatrzymuje uwagę czytelnika"

- To zbiór, który zatrzymuje uwagę czytelnika i ten ma ochotę pobyć dłużej w tym właśnie świecie przedstawionym, zamieszkać w nim - podkreśliła przewodnicząca kapituły nagrody Marta Wyka, uzasadniając tegoroczny wybór jury. Mówiąc o poezji zawartej w nagrodzonym tomie wskazała, że "jako lektorzy towarzyszymy umysłowi i ciału, konfrontujemy własne doświadczenie z odmienną zapewne od niego, ale przykuwającą wersją liryczną".

Ta poezja nie pociesza

Podkreśliła przy tym, że "nie jest to jednak poezja, która pociesza".

Zgłoszono 276 tomów

Do tegorocznej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej zgłoszonych zostało 276 polskich tomów poezji wydanych w ubiegłym roku.

Laureatka zadeklarowała wsparcie dla ukraińskich poetów

- Chcę tę nagrodę zadedykować moim umarłym, bez których by mnie tutaj nie było, mówię o moich rodzicach. Echo tego, jacy byli, co dla nas zrobili i poświęcili, też jest w tej książce - powiedziała Lebda, odbierając wyróżnienie. Zwróciła się również do ukraińskich poetów i zadeklarowała wsparcie dla nich.