Święto kina niezależnego w Krakowie. Rusza 15. Mastercard Off Camera

W piątek w Krakowie rusza 15. edycja festiwalu kina niezależnego Mastercard Off Camera. Po dwóch latach przerwy - związanych z pandemią COVID-19 - organizatorzy festiwalu zapraszają na filmową majówkę. Impreza potrwa do 8 maja. W ramach festiwalu odbędą się pokazy filmowe, spotkania z twórcami oraz koncerty muzyki alternatywnej. Wychodząc naprzeciw miłośnikom kina niezależnego, część repertuaru festiwalowego będzie dostępna w Player.pl.

Konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową

Międzynarodowemu jury przewodniczy zawsze polski twórca filmowy. Do rywalizacji staną: "Beautiful Beings" (reż. Gudmundur Arnar Gudmundsson), "Between Two Dawns" (Selman Nacar), "Hard Shell, Soft Shell" (Emma Benestan), "Inni Ludzie" (Aleksandra Terpińska), "Inventory" (reż. Darko Sinko), "Josephine" (reż. Javier Marco), "Miss Viborg" (reż. Marianne Blicher), "The Falconer" (reż. Adam Sjoberg i Seanne Winslow), "The Staffroom" (reż. Sonja Tarokić" oraz "True Things" (reż. Harry Wootliff).