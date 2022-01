"Kraj nad Wisłą". Przekrojowa wystawa Jarosława Modzelewskiego w Zamku Ujazdowskim

Jarosław Modzelewski, współtwórca słynnej Gruppy, należy do czołówki polskiego malarstwa ostatnich dekad. W warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski otwarta została pierwsza retrospektywna wystawa jego twórczości.

"Kraj nad Wisłą" to pierwsza tak duża wystawa prac Jarosława Modzelewskiego, jednego z czołowych przedstawicieli polskiego neoekspresjonizmu. Ekspozycja przygotowana została w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. "Kraj nad Wisłą" została tak zaprojektowana, że przestrzeń tworzy nawiązanie do Rodła - symbolu wymyślonego przez Związek Polaków w Niemczech na początku lat 30. ubiegłego wieku - który Modzelewski wykorzystał w jednym ze swoich obrazów. Kształt tego symbolu nawiązuje do kształtu przebiegu Wisły na mapie Polski wraz z zaznaczonym Krakowem.