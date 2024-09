Zwycięzcy Koron Równości 2024

W tegorocznej edycji jednym z nominowanych był dziennikarz portalu tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona za reportaż "Queer w małym mieście", który można oglądać na platformie TVN24 GO. - Sama nominacja do Koron Równości jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem do tego, by pisać, mówić i nagłaśniać historie grup dyskryminowanych społecznie, wykluczanych systemowo i dyskryminowanych prawnie - podkreślił.