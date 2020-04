Al Bano lekarzom. Stanął przed hotelem i zaśpiewał "Felicita"

"Felicita" (po polsku "szczęście") duetu Romina Power & Al Bano po raz pierwszy wybrzmiała przed publicznością na festiwalu w San Remo w 1982 roku. Po ten utwór, do dziś przez wielu uwielbiany, sięgnął sam Al Bano, by w czasie pandemii dodać otuchy medykom z Bari.

Odcięli się od rodzin, odwiedził ich gwiazdor

Koronawirus we Włoszech

Według danych ogłoszonych w czwartek wieczorem, we Włoszech w ciągu doby zmarło 525 osób zakażonych koronawirusem. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł w tym kraju do 22170. O 1189 zwiększyła się od środy we Włoszech liczba zakażonych. Obecnie jest ich ponad 106 tysięcy. 76 tys. spośród nich dochodzi do zdrowia w domowej izolacji. Od początku epidemii potwierdzono prawie 169 tys. przypadków koronawirusa.