"Jedno wielkie dziękuję". #koncertdlabohaterów w Player.pl

Będziemy grać dla prawdziwych bohaterów, wszystkich pracowników ochrony zdrowia, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w heroiczną walkę z epidemią o nasze życie i zdrowie - zapowiada we Reni Jusis, jedna z gwiazd akcji #koncertdlabohaterów, który rozpocznie się w sobotę 4 kwietnia o godzinie 20 w serwisie Player.pl. - Ludzie chcą pomagać i pomagają - dodaje Margaret.

4 kwietnia Player.pl wspólnie z Fundacją TVN "Nie jesteś sam" zapraszają na wyjątkowy charytatywny koncert online na żywo. Akcja #koncerdlabohaterów jest podziękowaniem za heroiczną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, sanitariuszy oraz innych pracowników służb medycznych, którzy dbają o nasze życie i zdrowie w tych trudnych tygodniach.

"To będzie wieczór pełen emocji"

- Już w sobotę będziemy dla państwa grać i śpiewać na żywo z naszych domów w niezwykłej sprawie. Będziemy grać dla prawdziwych bohaterów, wszystkich pracowników służby zdrowia: lekarzy, lekarek, pielęgniarzy, ratowników, sanitariuszy, diagnostyków, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w heroiczną walkę z epidemią o nasze życie i zdrowie. Bardzo się cieszę z tej inicjatywy i z przyjemnością w sobotę do niej dołączę - mówiła na antenie TVN24 piosenkarka Reni Jusis. Jak zaznaczyła, nie grała jeszcze koncertów w swoim domu, ale "jeśli to dłużej potrwa, taka będzie nasza rzeczywistość, że będziemy musieli znaleźć narzędzia, które pozwolą nam zarabiać".

- W tej chwili możemy skupiać się głównie na kreatywnych rzeczach. Myślę, że ten okres odpoczynku po pierwszych dwóch tygodniach mam za sobą. Biorę się do pracy i staram się robić wszystko, żeby później nadrobić zaległości - stwierdziła.

- Trzymam kciuki za to logistyczne i techniczne przedsięwzięcie, ponieważ połączyć się z nami wszystkimi - a tych gwiazd naprawdę dużo udało się wam zaprosić - to będzie nie lada wyzwanie. Koncert jest na żywo, czym jestem zaskoczona. Myślałam, że łatwiej wam będzie połączyć się z nami, nagrać to i później będziecie to emitować. A to naprawdę będzie na żywo. To będzie wieczór pełen emocji - oceniła Jusis.

Jusis: przygotowałam "Voyage Voyage"

Artystka zażartowała, że "jak się za ścianą ma trójkę dzieci", to koncert na żywo we własnym domu jest pewnym nowym wyzwaniem. - Trzeba je najpierw spacyfikować. Myślę, że one pójdą wtedy na dobranockę - dodała. W jej ocenie, będzie to "intymne i osobiste doświadczenie".

- Przygotowuję się do tego występu, a że ostatnio siedzę trochę w muzyce francuskiej, wybrałam bardzo znany przebój "Voyage Voyage" (zespołu Desireless - red.) i postaram się wszystkich porwać w podróż w naszej wyobraźni. Kiedy ćwiczę, próbuję się wyłączyć - a tutaj obok jest przecież domowe życie, jest szkoła, są lekcje przez internet, po południu jest wf - to trudno jest znaleźć czas dla siebie, usłyszeć swoje własne myśli. Przystosowujemy się do tego wszystkiego na bieżąco. Staram się ogarnąć przestrzeń w domu, gdzie jestem ja, moja muzyka i przygotowuję się do soboty - relacjonowała.

Pytana, czy jest przygotowana na występ skierowany do publiczności, której nie widzi, wyznała, że w minioną niedzielę miała przedsmak #KoncertuDlaBohaterów. - Miałam urodziny i postanowiłam je spędzić z moją publicznością, z fanami. Wyobraź sobie, że miałam ogromną tremę, będąc sama przed monitorem. Czułam, że muszę przez tę godzinę wypełnić tę przestrzeń sobą. Cieszę się, że będzie towarzyszyć mi muzyka, bo ona mi pomoże przełamać w sobie tę tremę. Ogromnie tęsknię za koncertami, za sceną, więc będzie to taka namiastka i okazja, żeby wreszcie pobyć z publicznością - powiedziała.

Cała rozmowa z Reni Jusis "Wstajesz i wiesz" TVN24

Margaret: przygotowałam premierowe wykonanie "Nowe plemię"

Inna z gwiazd sobotniego koncertu - Margaret - powiedziała w rozmowie z Michałem Sznajderem w programie "Pomagajmy sobie", że domowe koncertowanie jest dla artystów nową sytuacją. - Zazwyczaj w domach nie bywamy, jesteśmy w trasach, w pokojach hotelowych. Dla mnie to bardzo fajna sytuacja, bo dobrze też pobyć w domu - dodała.

- Na ten koncert przygotuję swój najnowszy utwór, najnowszy singiel "Nowe plemię" - zapowiedziała. Zaznaczyła, że będzie to pierwsze wykonanie na żywo tej piosenki.

- Czy jest stres? Nie. Myślę sobie, że chciałabym po prostu kogoś uszczęśliwić, wywołać u kogoś uśmiech na twarzy, żeby ktoś wstał z kanapy i trochę się poruszał i potańczył. W zasadzie też po to jest ten koncert, żeby dać nam trochę uśmiechu w czasach trudnych dla nas wszystkich - wyznała.

Piosenkarka stwierdziła, że "skoro mamy takie interaktywne możliwości", fajnie byłoby publiczność zachęcić do radości i tańca. - Koncert w samej definicji ma to do siebie, że to nie jest śpiewanie samemu do mikrofonu, tylko tam też są ludzie, więc zapraszamy wszystkich. Jednocześnie zbieramy pieniądze dla naszych bohaterów i to jest nasz główny cel, który nam przyświeca - zaznaczyła.

Wszystkim pracownikom systemu opieki medycznej Margaret chce przekazać "jedno wielkie dziękuję". Wyznała, że wzruszają ją wszystkie informacje o tym, że "ludzie chcą pomagać i pomagają". - Dlatego my, artyści, robimy to w ten sposób, w jaki umiemy pomagać, nasi słuchacze - mam nadzieję - też będą podczas koncertu i w ten sposób pomogą - powiedziała.

Margaret: pomagamy tak, jak umiemy TVN24

Podziękowanie dla bohaterów

Maryla Rodowicz, Sarsa, Patrycja Markowska, Kasia Stankiewicz, Enej, Roksana Węgiel - to tylko niektóre gwiazdy, które wezmą udział w tym wydarzeniu muzycznym. Każdy z wykonawców przygotuje specjalny występ, a sceną będzie jego własny dom lub mieszkanie. Prowadzący Marcin Prokop wirtualnie połączy się z każdym z nich.

Patrycja Markowska zaprasza na #Koncerdlabohaterów

Podczas koncertu odbędzie się zbiórka na rzecz Fundacji TVN, która zgromadzone środki przekaże na walkę z epidemią. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezwykle potrzebnych dzisiaj środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych: kombinezonów, maseczek, gogli, przyłbic, rękawic, czepków. Prośba o wsparcie finansowe kierowana jest do firm, koncernów i wszystkich ludzi dobrej woli.

Artyści i i muzycy wezmą udział w koncercie na rzecz pracowników służby zdrowia TVN

Zbiórka na najpotrzebniejsze środki

Całość wydarzenia będzie dostępna dla wszystkich internautów podczas bezpłatnej transmisji na żywo w Player.pl. Koncert rozpocznie się o godzinie 20 w sobotę, 4 kwietnia. Akcję #koncertdlabohaterów pod auspicjami Fundacji TVN "Nie jesteś sam" można wesprzeć na kilka sposobów.

Osoby indywidualne mogą wysłać SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt SMS 1,23 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto dedykowane Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN.

Firmy i instytucje, które wspólnie z TVN Discovery Polska chcą podjąć walkę z koronawirusem, mogą przekazać zadeklarowaną kwotę na podstawie umowy darowizny podpisywanej z Fundacją TVN "Nie jesteś sam".

