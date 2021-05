"Dlaczego tylko koncerty mają pozostać zamknięte?" Branża muzyczna oczekuje "równości wobec prawa"

"Protestujemy przeciwko niszczeniu bardzo ważnej formy kultury"

Zaznaczono, że "nie istnieją przesłanki, które przy dopuszczeniu do organizacji meczów piłkarskich z udziałem dziesięciotysięcznej publiczności, organizacji wesel, imprez domowych, komunii, spektakli, kabaretów, seansów filmowych w salach kinowych z udziałem 50% publiczności; funkcjonowania kościołów, centrów handlowych czy gastronomii na świeżym powietrzu (a już za kilka dni również w przestrzeniach zamkniętych), uniemożliwiają organizację wydarzeń kulturalnych w postaci koncertów, zarówno w warunkach plenerowych, jak i w jakichkolwiek salach do tego przeznaczonych".

Daria Zawiałow podkreśliła we wpisie na Facebooku, że "'Zespół' to nie tylko lider i muzycy, ale także szereg osób, które pełnią tak samo istotne role – oświetleniowcy, realizatorzy dźwięku, technicy, monterzy scen, managerowie, bookerzy koncertowi, organizatorzy, bardzo często rownież wizażyści, styliści czy fryzjerzy. Dziesiątki tysięcy osób, które są w tym momencie są pozbawione pracy".

"Jeśli rząd nie odblokuje branży koncertowej, wszystkie koncerty oraz wszystkie festiwale, na które planowaliście się wybrać - NIE ODBĘDĄ SIĘ! Na dzień dzisiejszy jesteśmy zamknięci do odwołania. Czy to jest sprawiedliwe? To tak jakbyśmy nagle przestali istnieć" (pisownia oryginalna-red.) - napisała.

Kina, teatry, ośrodki kultury otwarte

Od 8 do 28 maja możliwe jest organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; od 29 maja do 5 czerwca możliwe będzie organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.