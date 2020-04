"Potrzebny jest ludziom zastrzyk pozytywnej energii"

Do teatru pójść nie można, ale teraz to teatr przychodzi do domu widza. Aktorzy Studia Buffo tańczą, śpiewają, a potem wysyłają to w świat. Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska w rozmowie z TVN24 opowiadają o zamkniętych teatrach i miłości do sztuki.