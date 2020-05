Muzycy Queen zagrali w domu. Dla lekarzy zmienili jeden ze swoich największych hitów

Brian May grający na gitarze, Roger Taylor na perkusji, na wokalu - Adam Lambert. W takim składzie muzycy odświeżyli "We Are The Champions", jeden z największych przebojów Queen. Zmieniając zwrot "my" na "wy", zagrali utwór w podziękowaniu dla pracowników opieki zdrowia na całym świecie.

Artyści, którzy przez pandemię musieli przełożyć trasę projektu Queen + Adam Lambert, łącząc się ze sobą zdalnie, przekształcili znany milionom słuchaczy przebój "We Are The Champions" w "You Are The Champions". Przekaz skierowany jest dla personalu medycznego, czyli osób walczących w szpitalach z nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

- Skupiliśmy się na tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o to, by ocalić naszych bliskich - wyjaśnił w rozmowie z magazynem Rolling Stone gitarzysta Queen, Brian May. Utwór to coś więcej niż podziękowanie. W ten sposób legendarny zespół zbiera pieniądze na walkę z COVID-19.

- Zmiana słów piosenki to odważny krok zespołu, tak kultowego zespołu. Myślę jednak, że to wydarzenie, które gwarantuje zmianę. Zmiana jednego słowa ma wielką siłę - twierdzi wokalista Adam Lambert, który z zespołem współpracuje od 2011 roku.

W specjalnym nagraniu zespół pokazał nie tylko muzyków grających w swoich domach, ale i widokówki z całego świata. Widać tam między innymi pusty mediolański Plac Katedralny, paryską wieżę Eiffla o zachodzie słońca, pustą trasę Muru Chińskiego, a także kadry ze szpitali oraz ludzi trzymających transparenty z wiadomościami dla medyków z dominującym zwrotami: "Dziękujemy" i "Bądźcie bezpieczni". Na nagraniu można także zobaczyć córkę Rogera Taylora, Rory, która sama jest lekarzem i od kilku miesięcy walczy z epidemią COVID-19 w Wielkiej Brytanii.

Trasa Queen została zawieszona pod koniec lutego, ostatnie koncerty zespół zagrał w Australii. - Nie widziałem swoich dzieci i wnuków od trzech miesięcy - przyznał May - Poczucie utraty wolności i kontroli nad swoim życiem jest bolesne. Jednego dnia jest dobrze, czuję, że radzę sobie z tym. Drugiego dnia zaś bywam przygnębiony - dodał.

Na całym świecie potwierdzono ponad 3 miliony przypadków zakażeń SARS CoV-2, zmarło ponad 230 tysięcy osób.

Autor:akw/kab

Źródło: tvn24.pl, Rolling Stone