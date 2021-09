"Prawie mnie stracili", "Umarłam". Piosenkarka Kelly Price o tym, jak ciężko przechodziła COVID-19

Kelly Price opowiada w wywiadzie, że pierwsze, co pamięta po przebudzeniu po kilku dniach nieprzytomności, to zespół lekarzy stojących wokół niej i pytających, czy wie, który mamy rok.

Amerykańska gwiazda R&B i gospel Kelly Price po zdiagnozowaniu u niej w lipcu COVID-19 kompletnie zniknęła. Do tego stopnia, że nawet najbliższa rodzina nie miała z nią kontaktu. W niedawnym wywiadzie dla portalu TMZ artystka przyznała, że COVID-19 omal nie pozbawił jej życia. Podczas choroby Price długo była nieprzytomna. - W pewnym momencie prawie mnie stracili - opowiada. - Obudziłam się kilka dni później. Pierwsze, co pamiętam, to zespół lekarzy stojących wokół mnie i pytających, czy wiem, który mamy rok - dodaje.