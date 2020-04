Jak radzą sobie aktorzy? Karolak: mam problem, ale nie z takich opałów wychodziliśmy

Aktorzy, reżyserzy są pokorni. Jesteśmy środowiskiem, które rzadko kiedy ma jakieś roszczenia. Pokornie czekamy, aż pandemia się skończy - powiedział w TVN24 Tomasz Karolak, aktor i założyciel teatru Imka. Mówił też o tym, jak w czasach przymusowej izolacji teatr przenosi się do internetu.

Jak mówił Karolak w TVN24, "teatry używają technologii, żeby cały czas uczestniczyć w świadomości społecznej" i pokazują przedstawienia on-line. - Często zdarzało się tak, że przedstawienia były realizowane nie z taką świadomością, że będą kiedyś pokazywane - na przykład dla celów roboczych - a teraz się to robi - dodał.

- Ciekawe jest też to, że po naszych apelach widzowie nie oddają biletów, przenoszą je na nieokreślone terminy. Nie wiemy, kiedy się ta cała sytuacja skończy - mówił aktor.

"Pokornie czekamy, aż się pandemia skończy"

Karolak mówił też, że aktorzy "próbują być cały czas obecni w sieci". - Próbują on-line czytać dzieciom bajki, wszyscy podnoszą jakieś aktywności. To jest bardzo pocieszające i bardzo jednoczy środowisko - powiedział gość TVN24.

Artysta opowiadał też o problemach właścicieli teatrów. - Wiem, że wszyscy przechodzą kryzys, odwołują się do administratorów o obniżenie czynszu. Wiem, że czasem dochodzi do obniżek o nawet 70 procent. Pozwala to niektórym instytucjom przejść przez tę pandemię - mówił.