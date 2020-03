"Nie zostawimy melomanów bez muzyki". Opery i filharmonie grają online

Chociaż w wielu krajach instytucje kultury zostały zamknięte w związku z pandemią koronawirusa, filharmonie i opery - wśród nich najsłynniejsze na świecie - mają dobrą wiadomość dla miłośników muzyki poważnej. Spektakle i koncerty są dostępne w internecie. Do inicjatywy dołączyły także instytucje z Polski.

Dyrekcje największych scen świata, nie chcąc dopuścić do przerwania działalności artystycznej oraz zawieść swych widzów i słuchaczy, postanowiły, że niektóre spektakle i koncerty odbędą się bez udziału publiczności, a dostępne będą w internecie. W większości przypadków bezpłatnie. Oferują też swoje produkcje archiwalne.

600 koncertów filharmoników berlińskich

Filharmonia Berlińska, która zamknięta będzie (co najmniej) do 19 kwietnia, oferuje w ramach projektu "Digital Concert Hall" ponad 600 swych koncertów. Wśród nich są nagrania archiwalne z ostatnich 10 lat, ale filharmonicy zapowiadają także kolejne występy na żywo. W miniony weekend Berlińczycy zagrali dwukrotnie.

Klasyka opery w domowym zaciszu

Zamknięta do 2 kwietnia Opera Wiedeńska gra codziennie online - czytamy na jej stronie internetowej. Oznacza to, że codziennie przez swoją platformę internetową prezentuje najważniejsze archiwalne nagrania. To doskonała okazja, żeby za darmo poznać słynne wykonania m.in. "Toski", "Aidy", "Romea i Julii", czy tetralogii Richarda Wagnera.