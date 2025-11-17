Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Aktorka obezwładniła uzbrojonego włamywacza. Trafił do szpitala z obrażeniami szczęki

Aktorka i wokalistka Nana
Seul, Korea Południowa
Źródło: Archiwum Reuters
Aktorka i piosenkarka Nana, wraz ze swoją matką, zdołały obronić się przed intruzem, który włamał się do domu artystki. Kobiety obezwładniły uzbrojonego mężczyznę do czasu przyjazdu policji, same wymagały jednak pomocy medycznej - informują media.

Mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, 15 listopada około godz. 6 rano włamał się do domu Nany w południowokoreańskim mieście Guri. Według lokalnych mediów 30-latek wszedł po drabinie na balkon, a przez otwarte drzwi dostał się do wnętrza posiadłości. Był uzbrojony i żądał pieniędzy.

Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość
Dowiedz się więcej:

Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość

Gwiazda odparła atak włamywacza

Według "The Chosun Daily" napastnik, po wtargnięciu do domu gwiazdy, zaczął dusić jej matkę. Kobiety podjęły jednak walkę i obezwładniły mężczyznę do czasu przyjazdu policji. Napastnik, określony przez śledczych jako A, z obrażeniami szczęki został przewieziony do szpitala. Obrażenia odniosły jednak również napadnięte kobiety - matka Nany straciła na jakiś czas przytomność, a sama artystka - jak informuje w koreańskich mediach jej agent - również wymagała pomocy medycznej.

Napastnikowi postawiono już zarzut rozboju ze szczególnym okrucieństwem i decyzją Sądu Rejonowego w Uijeongbu został aresztowany. Według "The Chosun Daily" mężczyzna nie był fanem gwiazdy i nie wiedział, do czyjego domu się włamuje. "Nie wiedziałem, że to rezydencja celebrytki, a przestępstwo popełniłem z powodu trudności finansowych" - cytuje jego wyjaśnienia koreański dziennik.

Aktorka i wokalistka Nana
Aktorka i wokalistka Nana
Źródło: Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images

Nana zyskała sławę w 2009 roku dzięki występom w popularnym koreańskim girlsbandzie After School. W ciągu ostatniej dekady dała się też poznać jako aktorka - wystąpiła w kilku serialach telewizyjnych, w tym "Kill It" i "Justice" - przypomina BBC. We wrześniu wydała swój pierwszy solowy album.

Kolejne zarzuty dla byłego prezydenta. Za próbę sprowokowania konfliktu zbrojnego
Dowiedz się więcej:

Kolejne zarzuty dla byłego prezydenta. Za próbę sprowokowania konfliktu zbrojnego

Świat

Autorka/Autor: am

Źródło: The Chosun Daily, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Korea PołudniowaPolicjaMuzykaSerial
Czytaj także:
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
BIZNES
PIASECKI
PiS w koalicji z Braunem? "Wolałbym, żeby taki wariant nie musiał być konieczny"
Polska
imageTitle
Z uznaniem o Polakach. "Mamy szczęście, że dzielimy boisko z takimi legendami"
EUROSPORT
PuławY
Kolejny incydent na torach. Służby na miejscu
Lublin
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Premier potwierdza: doszło do aktu dywersji
WARSZAWA
USS Gerald R. Ford pap_20250924_2FJ
Trump: ta decyzja pozwala nam na uderzenie na Wenezuelę
Świat
Śmiertelny wypadek w Jeżewicach
Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje
WARSZAWA
Policja szuka kierowcy bmw
Jechał pod prąd i spowodował wypadek. Policja publikuje nagranie
Szczecin
Władimir Putin podczas spotkania z radą bezpieczeństwa
Rosja ma nowego "głównego wroga"
Świat
Wypadek na Dolnym Śląsku, kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia
Zderzenie dwóch aut, jedno dachowało. Kierowca uciekł
Wrocław
imageTitle
Świątek bez złudzeń po spotkaniu ze Zmarzlikiem. "Może za dziesięć lat"
EUROSPORT
MEKKA-MEDYNA
Spali, gdy doszło do zderzenia i pożaru. Nie żyje 45 pielgrzymów
Świat
Podczas procesu Wojciech W. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów
Rodzina zamordowanego właściciela autokomisu ma dość czekania na sprawiedliwość
Poznań
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
BIZNES
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
METEO
imageTitle
Uznana piłkarska marka nie zagra na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Most na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie i korek na Południowej Obwodnicy Warszawy
WARSZAWA
Na miejscu pracuje straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja w popularnej restauracji, dwie osoby w szpitalu
Rzeszów
26 min
pc
PremieraKsiądz rektor i pani Emilia. Jak 88-letnia kobieta oddała mieszkanie
Superwizjer
Sarajewo
Jest gotowa zeznawać w sprawie "ludzkiego safari"
Świat
imageTitle
Od kamieni na murawie po 15 goli. Polacy chcą podtrzymać perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Donald Trump
"Każdy będzie bardzo surowo ukarany". Jasny przekaz Trumpa
Świat
Karsin. Pożar chlewni
Pożar chlewni. Zwierząt nie udało się uratować
Trójmiasto
imageTitle
Bez lidera też można. Niemal bezbłędny Sochan
EUROSPORT
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
WARSZAWA
35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka
WARSZAWA
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
BIZNES
31 min
pc
Myślisz, że to niewinny dymek? Konsekwencje mogą być nieodwracalne
Wywiad medyczny
GAZ
Rozszczelniony gazociąg i słup ognia
Polska
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
"Bulwersujący przypadek" na niemieckiej aukcji
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica