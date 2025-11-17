Aktorka obezwładniła uzbrojonego włamywacza. Trafił do szpitala z obrażeniami szczęki

Seul, Korea Południowa Źródło: Archiwum Reuters

Mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono, 15 listopada około godz. 6 rano włamał się do domu Nany w południowokoreańskim mieście Guri. Według lokalnych mediów 30-latek wszedł po drabinie na balkon, a przez otwarte drzwi dostał się do wnętrza posiadłości. Był uzbrojony i żądał pieniędzy.

Gwiazda odparła atak włamywacza

Według "The Chosun Daily" napastnik, po wtargnięciu do domu gwiazdy, zaczął dusić jej matkę. Kobiety podjęły jednak walkę i obezwładniły mężczyznę do czasu przyjazdu policji. Napastnik, określony przez śledczych jako A, z obrażeniami szczęki został przewieziony do szpitala. Obrażenia odniosły jednak również napadnięte kobiety - matka Nany straciła na jakiś czas przytomność, a sama artystka - jak informuje w koreańskich mediach jej agent - również wymagała pomocy medycznej.

Napastnikowi postawiono już zarzut rozboju ze szczególnym okrucieństwem i decyzją Sądu Rejonowego w Uijeongbu został aresztowany. Według "The Chosun Daily" mężczyzna nie był fanem gwiazdy i nie wiedział, do czyjego domu się włamuje. "Nie wiedziałem, że to rezydencja celebrytki, a przestępstwo popełniłem z powodu trudności finansowych" - cytuje jego wyjaśnienia koreański dziennik.

Aktorka i wokalistka Nana Źródło: Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images

Nana zyskała sławę w 2009 roku dzięki występom w popularnym koreańskim girlsbandzie After School. W ciągu ostatniej dekady dała się też poznać jako aktorka - wystąpiła w kilku serialach telewizyjnych, w tym "Kill It" i "Justice" - przypomina BBC. We wrześniu wydała swój pierwszy solowy album.