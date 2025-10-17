Logo strona główna
Kultura i styl

Polak ma szansę wygrać Konkurs Chopinowski. Kim jest Piotr Alexewicz

|
Piotr Alexewicz
Finaliści Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
Piotr Alexewicz znalazł się w gronie jedenastu finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego. Znawcy muzyki dostrzegają w nim "artystę coraz bardziej świadomego własnego brzmienia i emocjonalnej głębi muzyki Chopina". Jaką drogę przeszedł polski pianista? Jego miłość do muzyki zaczęła się w chórze chłopięcym.
Kluczowe fakty:
  • 25-letni Piotr Alexewicz jest laureatem szeregu nagród pianistycznych.
  • Jest nie tylko pianistą, ale również pedagogiem, a już jako kilkulatek śpiewał w chórze. Taki był początek jego fascynacji muzyką.
  • W Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim brał udział już w 2021 roku. Otrzymał wówczas nagrodę dla najwyżej ocenionego uczestnika reprezentującego Polskę, który nie został zakwalifikowany do finału. 
  • Czytaj więcej o Konkursie Chopinowskim w portalu tvn24.pl

W III etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpiło 20 pianistów z ośmiu krajów. W czwartek wieczorem poznaliśmy nazwiska artystów, którzy zaprezentują się przed publicznością w Filharmonii Narodowej w finale. Wśród nich jeden Polak - Piotr Alexewicz.

Piotr Alexewicz - muzyczne początki

Piotr Alexewicz urodził się w 2000 roku we Wrocławiu. Rodzice - z wykształcenia lekarze - na co dzień nie zajmują się muzyką, ale tata ukończył szkołę muzyczną I stopnia, zaś mama grała na gitarze i śpiewała. Pierwszych dźwięków na domowym pianinie Piotr uczył się dzięki babci. 

Pierwszym pedagogiem początkującego pianisty była natomiast mgr Małgorzata Borkowska. To pod jej kierunkiem Alexewicz w 2013 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Nim zasiadł do fortepianu, próbował swoich sił z gitarą w prywatnej szkole muzycznej, ten instrument nie przypadł mu jednak do gustu.

Konkurs Chopinowski. Piotr Alexewicz
Konkurs Chopinowski. Piotr Alexewicz
Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

Śpiewał Mozarta i Bacha

Już jako kilkuletnie dziecko czas dzielił między szkołę podstawową, muzyczną i chór chłopięcy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W wywiadzie w radiowej Dwójce przyznał po latach, że chór "na początku był zdecydowanie czymś więcej" i dopiero gdy Piotr miał około 12 lat, zaczął poważnie traktować fortepian. - Śpiew w chórze był początkiem mojej fascynacji muzyką, śpiewaliśmy dzieła Mozarta, obie pasje Bacha (...) i jestem bardzo wdzięczny za ten czas. Trwał on od 2008 aż do 2019 roku - dodawał pianista.

Jako 12-latek pokochał fortepian, słuchając III Koncertu fortepianowego d-moll Rachmaninowa w wykonaniu profesora Pawła Zawadzkiego, pianisty i pedagoga z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. -Jego interpretacja (...) sprawiła, że sam zapragnąłem wykonywać owe wspaniałe dzieła - przyznawał Alexewicz w 2021 roku.

Po rozpoczęciu studiów na wrocławskiej uczelni młody pianista trafił do klasy prof. Zawadzkiego. Lista osiągnięć Alexewicza już wtedy była długa. I nagroda na 50. ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Grand Prix, nagroda Musideco i nagroda publiczności na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Ville de Gagny w Paryżu, "Złoty Parnas" na XIII Międzynarodowym Forum Pianistycznym "Bieszczady bez granic" w Sanoku, II nagroda na Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti w Bukareszcie - to tylko kilka laurów, które miał w dorobku jako student I roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"? Oto jego historia

Ta ruina to "dwór rodzinny Chopina"? Oto jego historia

Gabriela Sieczkowska
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"

"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"

Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel

Piotr Alexewicz o Konkursie Chopinowskim

W 2021 roku zadebiutował na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. Konkurs został przeniesiony z 2020 roku z powodu pandemii, jednak dłuższy czas oczekiwania na występ nie zmartwił polskiego pianisty. - Dla mnie to jest bardzo pozytywna wiadomość z tego względu, że czas, który został nam dany, można spożytkować na pracę nad nowym repertuarem, poszerzanie repertuaru chopinowskiego i nie tylko - mówił w Programie 2 Polskiego Radia.

Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Piotr Alexewicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

- Chopin, tak jak wiemy z różnych źródeł, uwielbiał Bacha i Mozarta. Myślę, że ci dwaj kompozytorzy w szczególności w jakimś sensie przybliżają nas do twórczości Chopina. Grając 24 Preludia, kiedy sięgniemy po preludia i fugi Bacha, możemy znaleźć pewne podobieństwa. Włączyłem do swojego repertuaru także wiele utworów Schuberta, które w pewnym sensie mi osobiście nasuwają na myśl duchowość, która jest poniekąd jakoś pokrewna z Chopinem - dodawał Alexewicz.

W XVIII edycji konkursu pianista z Wrocławia zakwalifikował się do trzeciego etapu i odebrał nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego dla najwyżej ocenionego uczestnika reprezentującego Polskę, który nie został zakwalifikowany do finału. Już po występie w pierwszym etapie przyznawał, że udziałowi w prestiżowym konkursie towarzyszą silne emocje. - To jest tak ogromne wydarzenie, że już samo uczestnictwo w nim jest niesamowitym przeżyciem. Są tak olbrzymie emocje, że właściwie nie pamiętam, co się na tej scenie wydarzyło - mówił w wywiadzie.

Krytyk i publicysta Jakub Puchalski, odnosząc się do jego występu, ocenił wówczas, że Alexewicz był "rodzynkiem w polskiej ekipie konkursowej. Jego znakomicie przygotowane kreacje wyróżniały się muzykalnością, dramaturgią i jakością techniki".

To otwiera oczy na wyjątkowość muzyki Chopina

Cztery lata dzielące trwającą edycję Konkursu Chopinowskiego od tej poprzedniej wypełnia pasmo sukcesów. Seria nagród (w tym II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Hilton Head w USA), wiele nagrań, współpraca z wybitnymi dyrygentami, występy w kraju i zagraniczne (w tym w Brazylii, Japonii, USA, Francji, Danii). W 2021 roku Alexewicz podchodził do konkursu jako student wrocławskiej Akademii Muzycznej, obecnie jest jej pedagogiem.

Zapytany w trakcie tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, co zmieniło się od jego poprzedniego udziału w konkursie, odpowiedział. - Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę.

25-letni pianista dodał, że muzyka jest częścią życia, więc zmienia się tak samo jak to życie. - Na pewno zmieniło się także moje doświadczenie sceniczne, poznałem różną literaturę muzyczną - stwierdził. - To otwiera oczy na wyjątkowość muzyki Chopina - kontynuował. Jak zaznaczył, stara się traktować występ konkursowy jak recital. - Najważniejsze jest tak naprawdę być zgodnym z samym sobą - podkreślił.

Jego występ - jak czytamy na portalu Polskiego Radia - "rozbudził ambicje zarówno słuchaczy, jak i komentatorów radiowej Dwójki, którzy dostrzegają w nim artystę coraz bardziej świadomego własnego brzmienia i emocjonalnej głębi muzyki Chopina".

Sąsiedzi trzymają kciuki

W przeddzień finałowego występu kciuki za artystę trzyma cała Polska, w tym najbliżsi sąsiedzi. Rada wrocławskiego osiedla Borek w czwartek zamieściła w mediach społecznościowych wpis ze zdjęciem banera z napisem "Piotrze! 3maMY kciuki!". "Z radością informujemy, że wrocławianin, ba! borkowianin Piotr Alexewicz bierze udział w III etapie przesłuchań XIX Konkursu Chopinowskiego. Sąsiedzi z al. Akacjowej ściskają mocno za niego kciuki" - czytamy we wpisie.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: Rzeczpospolita, culture.pl, polskieradio.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Grzędziński / NIFC

TAGI:
Konkurs ChopinowskiMuzykaWrocław
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
