Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 

Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona - został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. II nagrodę i srebrny medal zdobył Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara, V nagroda (również ex aequo) trafiła do reprezentanta Polski Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.