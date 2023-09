Koniec serialu "Szadź". Co wiadomo o ostatnim sezonie? 

"Szadź" to serial kryminalny, którego pierwszy sezon został oparty na książce Igora Brejdyganta o tym samym tytule. Widzowie Playera zobaczyli go wiosną 2020 roku. Serial tak spodobał się widzom, że rok później nakręcony został sezon drugi, a jesienią 2022 roku – trzeci (od 3 września można go oglądać w TVN). Premiera ostatniego, czwartego sezonu "Szadzi" planowana jest na wiosnę przyszłego roku.

O czym jest "Szadź"

Głównym bohaterem serialu jest Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) - naukowiec, religioznawca, wykładowca uniwersytecki, szanowany publicysta, przykładny mąż i ojciec. Już w pierwszym odcinku wiadomo, że ten wydawałoby się wzorowy obywatel to psychopatyczny seryjny morderca. Zagadką są jednak motywy jego działania. Śledztwo prowadzi komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). - To jest świetnie skonstruowane. Nie zadajemy sobie pytania, kto zabił, tylko czy go złapią i o co mu chodzi (…) Każdy aktor gdzieś tam marzy, żeby się zmierzyć ze złem ostatecznym i postać seryjnego mordercy to jest coś, co każdy chciałby mieć w swoim CV - mówił Maciej Stuhr w wywiadzie dla Playera. Ostatni odcinek trzeciego sezonu "Szadzi" sugerował koniec historii. "Myślę, że jest puenta historii w trzecim sezonie. Zawsze jest furtka delikatnie uchylona, zwłaszcza gdy widzowie będą chcieli kontynuacji, a scenarzyści wpadną na jakiś świetny pomysł, to jest kilka procent szans na kontynuację. Myśleliśmy jednak, że ten trzeci sezon będzie finałowy" - mówiła Popławska w wywiadzie dla portalu serialowa.pl. Jak kończy się trzeci sezon? [uwaga spojler]: Piotr Wolnicki zostaje złapany przez policję. W finałowej scenie modli się w więzieniu, mając na twarzy tajemniczy uśmiech. Na wolności pozostał jego wspólnik.