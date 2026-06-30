Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Koncertowe lato w Polsce. Sprawdź naszą mapę tego, co najciekawsze

|
Ricky Martin
Ricky Martin na zdjęciach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Live Nation
Koncertowe lato zapowiada się ekscytująco. Już w najbliższych tygodniach do Polski przyjadą latynoskie supergwiazdy, rockowe legendy i ci, którzy robią zamieszanie w muzycznej alternatywie. Z bogatego kalendarza muzycznego, wybraliśmy to, co najciekawsze.

Trudno wyobrazić sobie lepsze muzycznie lato, niż to, które czeka nas w tym roku. Poza bardzo dobrze zapowiadającymi się festiwalami muzycznymi, najbliższe tygodnie to również koncerty kilkudziesięciu gwiazd. Spośród występów, zaplanowanych na nadchodzące lato, wybraliśmy 11 najciekawszych.

Ricky Martin "Live 2026" - Tauron Arena (Kraków)

Jeden z najsłynniejszych Portorykańczyków w branży muzycznej - Ricky Martin - już w lipcu po raz trzeci zagra w Polsce. Wcześniej piosenkarz wystąpił w 2003 roku w Sopocie oraz w 2018 roku w Ergo Arenie na pograniczu Sopotu i Gdańska.

Tym razem autor takich hitów jak "Livin' la Vida Loca", "She Bangs" czy "Cancion Bonita", pojawi się w krakowskiej Tauron Arenie 2 lipca. Podczas blisko dwugodzinnego show mają wybrzmieć największe jego hity z najróżniejszych etapów 35-letniej kariery muzycznej.

Ostatnie koncerty w ramach tej trasy przyjęte zostały przez krytyków entuzjastycznie. W recenzjach wybrzmiewa to, że widowiska przygotowane zostały bardzo precyzyjnie, a Portorykańczyk nie tylko imponuje wyjątkowym wokalem, ale również pomysłem na aranżacje sceny i choreografie. To może być jeden z najgorętszych koncertów tego lata w Polsce.

Ricky Martin
Ricky Martin
Źródło zdjęcia: Live Nation

Bad Bunny "Debi Tirar Mas Fotos World Tour" - Stadion Narodowy (Warszawa)

Tytuł "najgorętszego koncertu lata w Polsce" może Martinowi odebrać jego rodak - Bad Bunny, który zagra 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Warto zaznaczyć, że to pierwszy Latynos, który wyprzedał w Polsce występ stadionowy.

Nic dziwnego. Bad Bunny od lat konsekwentnie umacnia swoją światową pozycję. Za sprawą światowego sukcesu szóstego albumu studyjnego "Debi Tirar Mas Fotos", Portorykańczyk dołączył do wąskiego grona największych gwiazd współczesnej muzyki rozrywkowej.

Benito Antonio Martinez Ocasio - jak naprawdę nazywa się gwiazdor - do Polski przyjedzie po raz pierwszy. Z informacji prasowych tournee wynika, że kilkudziesięciotysięczna publiczność będzie się bawić nie tylko przy materiale z ostatniego krążka, ale również przy hitach z jego poprzednich wydawnictw.

BAD BUNNY
Bad Bunny gwiazdą Super Bowl LX Halftime Show (wideo archiwalne)
Źródło: CNN

Lenny Kravitz "Lenny Kravitz Live 2026" - ERGO Arena (Gdańsk / Sopot)

Lenny'ego Kravitza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeden z najpopularniejszych rockmenów w ciągu ponad czterech dekad budzi zasłużony zachwyt, łącząc elementy rocka, funku, reagge, soulu czy r'n'b.

62-letni gwiazdor ponownie odwiedzi Polskę, tym razem w ramach europejskiej trasy "Lenny Kravitz Live 2026", promując swój 12. studyjny album "Blue Electric Light". Wystąpi w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu 16 lipca. Będzie to jedyny polski przystanek Kravitza w ramach tego tournee.

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz
Źródło zdjęcia: ph.FAB / Shutterstock

Suede - Letnia Scena Progresji - Fort Wola (Warszawa)

Po siedmioletniej przerwie do Polski wróci zespól Suede, określany jako jeden z pionierów britpopu. Grupa zaliczana jest do grona najważniejszych rockowych zespołów w historii i od ponad 30 lat udowadnia, że na to miano w pełni zasługuje. Wielu historyków muzyki jest zdania, że muzycy przetarli szlaki takim legendom jak Oasis, Blue czy Pulp.

W ubiegłym roku wydali swój 10. studyjny album "Antidepressants", który w wielu zestawieniach wymieniany był w pierwszej "10" najlepszych płyt 2025 roku. Suede zagrają 23 lipca w Warszawie w ramach programu Letnia Scena Progresji.

Agnes Obel - Opera Leśna (Sopot)

Co łączy "The Last of Us", "Wielkie kłamstewka", "Dark", "Dziecko", "Lovesick", "Euphoria" czy "Pozostawieni"? Poza tym, że to świetne seriale, to na ścieżce dźwiękowej do wszystkich pojawiają się piosenki Agnes Obel - wybitnej duńskiej wokalistki, producentki, mieszkającej na co dzień w Berlinie. W swojej twórczości Obel łączy elementy neoklasyczne, jazzowe i z kameralnego popu. Obok prawdziwych instrumentów, wykorzystuje elektronikę.

Duńska artystka często wraca z koncertami do Polski. Między innymi we wrześniu 2025 roku dała dwa koncerty w Warszawie. Tym razem zagra 29 lipca w sopockiej Operze Leśnej.

Charlie Puth - Letnia Scena Progresji - Fort Wola (Warszawa)

Charlie Puth zwrócił na siebie uwagę mniej więcej 15 lat temu, publikując covery na YouTubie. Szybko podpisał swój pierwszy kontrakt, wydał pierwsze utwory. W tym czasie nagrał cztery własne albumy, jako autor piosenek bądź producent tworzył hity dla innych - od Wiz Khalifa, przez Little Mix, Katty Perry, Arianę Grande, Zarę Larsson, Justina Biebera, po PinkPantheress czy Tate McRae.

To, że jest utalentowanym wokalistą i muzykiem, udowodnił niejednokrotnie. Świetnie łączy pop z elementami jazzującymi. Zachwycający jest również sposób, w jaki opowiada o muzyce na swoich kanałach społecznościowych.

Artysta w Warszawie wystąpi w ramach Letniej Sceny Progresji 29 lipca w warszawskim Forcie Wola.

Charlie Puth
Charlie Puth
Źródło zdjęcia: fot. Hunter Moreno / Fource Entertainment

The Weeknd "After Hours Till Dawn Tour" - Stadion Narodowy (Warszawa)

Nie trzeba być wielkim fanem The Weeknd, żeby docenić rozmach, z jakim Kanadyjczyk tworzy swoje show. Gwiazdor po raz pierwszy w Polsce wystąpił w 2017 roku. W 2023 roku zagrał po raz pierwszy na warszawskim Stadionie Narodowym w ramach trasy "The After Hour Tour". Trasy, w którą ruszył w 2022 roku i kontynuuje ją w nieco zmienionej odsłonie.

The Weeknd "Live At Sofi Stadium Trailer (HBO Concert Special)"
Źródło: YouTube/@theweeknd

Tym razem Kanadyjczyk zagra dwa koncerty na stołecznym stadionie - 4 i 5 sierpnia. W roli supportu wystąpi Playboi Carti, który sam w sobie jest zapowiedzią świetnego widowiska. Ci, którzy widzieli już najnowszą odsłonę trasy The Weeknd, piszą o zachwycającym maksymalizmie, który towarzyszył artyście w wymyślaniu całej oprawy.

Austra - Klub Zaścianek (Kraków)

Mało kto potrafi tak połączyć muzykę elektroniczną, brzmienia synthpopowe, nowofalowe i artpopowe jak Austra - niegdyś zespół, dziś projekt dowodzony przez Kanadyjkę Katie Stelmanis. Austra ma na koncie pięć albumów studyjnych, a każdy z nich spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyki.

Austra grała w marcu w Warszawie, ale 10 sierpnia wróci do Polski z koncertem w krakowskim klubie Zaścianek.

Austra
Austra
Źródło zdjęcia: Lamia Karic / Fource Entertainment

Jacob Collier "The Light For Days Tour" - Klub Studio (Kraków)

Jacob Collier ma 31 lat i co najmniej od dekady budzi zachwyt publiczności, krytyków oraz innych muzyków, w tym legend - Quincy'ego Jonesa, Herbiego Hancocka czy Steve'ego Wondera. Dał się poznać nie tylko jako wybitny wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, ale również współtwórca harmonizera - instrumentu muzycznego, pozwalającego na budowanie wielogłosowych harmonii wokalnych solowemu artyście w czasie rzeczywistym.

Każdy występ Colliera to wyjątkowe doświadczenie muzyczne. Kto był, to wie. Tym razem Brytyjczyk stawia na kameralne kluby muzyczne, koncertując z programem solowym. W Polsce wystąpi 7 września w krakowskim Klubie Studio.

WRONA 4
Jacob Collier w tvn24.pl: sam na siebie wywieram największą presję (rozmowa z 2022 roku)
Źródło: tvn24.pl

A$AP Rocky "Don't Be Dumb World Tour" - Atlas Arena (Łódź)

Jeden z najciekawszych współczesnych raperów A$AP Rocky ponownie zagra w Polsce. Tym razem Rakim Athelston Meyers - jak rzeczywiście nazywa się muzyk - w ramach światowej trasy "Don't Be Dumb" wystąpi dwukrotnie w Atlas Arenie w Łodzi 13 i 14 września. Jak tytuł tournee wskazuje, raper skupi się na materiale z najnowszego krążka "Don't Be Dumb", ale nie zabraknie też powrotu do wcześniejszych etapów jego kariery.

W dotychczasowych recenzjach z koncertów amerykańskiej części tej trasy wybrzmiewają przede wszystkim słowa uznania. Żeby nie zdradzać zbyt dużo, koncert rapera bardziej nawiązuje do kina akcji niż do typowego widowiska muzycznego. Jednocześnie - jak zapewniają recenzenci - chemia, jaka łączy gwiazdora z publicznością, jest na tyle niezwykła, że warto ją przeżyć samemu.

A$AP Rocky
A$AP Rocky
Źródło zdjęcia: @pleckham / Live Nation

Vanessa Paradis "Le Retour des beaux jours" - Klub Stodoła (Warszawa)

Koncertowe lato zamknie Vanessa Paradis. Słynna Francuzka w październiku 2025 roku wydała swój ósmy studyjny album "Le Retour des beaux jours" (w wolnym tłumaczeniu "powrót do dobrych dni"). Do współpracy ponownie zaprosiła jednego z najsłynniejszych francuskich producentów muzycznych - Etienne'a Daho.

Paradis od kilku miesięcy koncertuje z nowym materiałem. W rodzinnej Francji szybko wyprzedała wielotysięczne areny. Do Polski przyjedzie z jednym koncertem, zagra 20 września w warszawskim Klubie Stodoła. 

Vanessa Paradis
Vanessa Paradis
Źródło zdjęcia: Live Nation

Redagowała Tamara Barriga

Źródło: tvn24.pl
Tagi:
MuzykakoncertWybór Wrony
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Doszło do dachowania
Zderzył się z autem, dachował. Nie żyje 16-latka
Lublin
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w zakładzie. Zmarł jeden z pracowników
Rzeszów
Jacek Dubois - Roman Giertych
"Oczywiście złożymy zażalenie"
Polska
Aplikacja mObywatel
mObywatel ułatwia prowadzenie biznesu. Nowe narzędzia w aplikacji
BIZNES
imageTitle
Wściekły trener Niemców. Krytykuje sędziów, do dymisji się nie poda
EUROSPORT
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja wymyka się prognozom. "Rynek może zacząć wyceniać obniżki"
BIZNES
49 min
pc
Audyt po rządach PiS. "Niektóre ustalenia są wręcz bulwersujące"
News Michalskiego
imageTitle
Dramat bramkarza. Wepchnął sobie piłkę do siatki
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Śledztwo w sprawie "dwóch wież" umorzone
Polska
Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Tramwaj zderzył się z autobusem
Wrocław
Open'er Festival
Open'er Festival 2026. Ile kosztują bilety i karnety?
Tomasz-Marcin Wrona
ropa paliwa
Rynek reaguje na wzrost ruchu w cieśninie Ormuz. Ropa tanieje
BIZNES
Szymon Hołownia
"Szałas na hałas". Ujawniamy, co Hołownia pisze o Polsce, koalicji i Nawrockim
Patryk Michalski
Ogólnopolska operacja "Kryształ"
Narkotyki w przesyłkach. Operacja "Kryształ" zakończona zatrzymaniami
Polska
pln pieniadze shutterstock_2161522551
Spirala zadłużenia w Polsce. Niemal co piąta osoba ma wielu wierzycieli
BIZNES
imageTitle
Po golu upadł na kolana. Poruszająca scena
EUROSPORT
Szpital Południowy w Warszawie
"Elity zrobiły sobie paśnik". Zandberg o "koryciarzach"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Skutki ulew w Gryfinie
Zalania, powalone drzewa, dwie osoby poszkodowane. Straż pożarna: 1700 zgłoszeń
METEO
Donald Tusk
Gorący spór o pracę w upałach. "Możliwości są dwie"
Patryk Michalski
imageTitle
Darmowe "Polish dogs" na cześć Lewandowskiego. Szaleństwo w Chicago
EUROSPORT
AdobeStock_199625542
Mocny spadek Bitcoina. "Nie wygląda jak klasyczny kryzys"
BIZNES
imageTitle
Szalona noc na mundialu. Dogrywki i rzuty karne, potęgi za burtą
EUROSPORT
imageTitle
Wielka krytyka po przegranej Niemców. "Żenująca porażka"
EUROSPORT
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. 27-latek zatrzymany
WARSZAWA
imageTitle
"Będzie jak maestro". Kibice w Chicago czekają na "Lewego"
EUROSPORT
15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu
"To nie powinno tak wyglądać". 15-letnia Oliwia nie żyje, lekarze zawiadomili prokuraturę
"Uwaga!" TVN
upal sklej 04
Upały a praca w gastronomii. "Zrezygnujemy z kilku pozycji"
Polska
Upał w Warszawie
Upał i burze. Są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia
METEO
45 min
pc
"Andrzej Wajda nie byłby zadowolony". Kontrowersje wokół wystawy w Senacie
Kultura polityczna
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica