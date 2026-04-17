Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - oświadczenie tej treści pojawiło się w piątek po godz. 16 na facebookowym profilu areny. Podpisał je dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
Wcześniej w sprawie koncertu protestowała ministra kultury Marta Cienkowska. Kanye West wywoływał oburzenie m.in. promowaniem ideologii nazistowskiej i antysemickimi wpisami. Jego występy zostały odwołane także we Francji i Wielkiej Brytanii.
Właścicielem Stadionu Śląskiego w Chorzowie jest samorząd województwa śląskiego.
