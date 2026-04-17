Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany

Kanye West Źródło: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tekst aktualizowany.

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - oświadczenie tej treści pojawiło się w piątek po godz. 16 na facebookowym profilu areny. Podpisał je dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.

Wcześniej w sprawie koncertu protestowała ministra kultury Marta Cienkowska. Kanye West wywoływał oburzenie m.in. promowaniem ideologii nazistowskiej i antysemickimi wpisami. Jego występy zostały odwołane także we Francji i Wielkiej Brytanii.

Właścicielem Stadionu Śląskiego w Chorzowie jest samorząd województwa śląskiego.