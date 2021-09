Koncert Global Citizen Live. 24 godziny, 60 artystów, szczytny cel

Ed Sheeran, Lizzo i Billy Eilish są wśród gwiazd biorących udział w 24-godzinnym koncercie. Jego celem jest podniesienie świadomości jak największej liczby osób na temat zmian klimatycznych, głodu na świecie, a także nierówności w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19. W festiwalu The Global Citizen bierze udział łącznie 60 artystów.

Global Citizen wzywa do walki z głodem i ubóstwem

Koncert, uważany za jedno z największych wydarzeń charytatywnych w historii, został zorganizowany przez Global Citizen – organizację działającą na rzecz wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 roku. W przeciwieństwie do większości wydarzeń tego typu, organizatorzy nie mają na celu zebrania pieniędzy. Chcą raczej pokazać światowym przywódcom, że ludzie popierają odważne działania ws. ochorny klimatu i walki z głodem.

"To żądanie, by korporacje i filantropi współpracowali w obronie planety i w zwalczaniu ubóstwa" – poinformowało Global Citizen w oświadczeniu.

Organizacja wezwała międzynarodowe rządy do posadzenia miliarda drzew, dostarczenia miliarda szczepionek do najbiedniejszych krajów i przekazania pożywania 41 milionom ludzi na skraju głodu.

Występ pary książęcej i koncerty

Na nowojorskiej scenie wystąpili już książę Harry i Meghan Markle. Wezwali, by traktować dostęp do szczepionek na COVID-19 "jako podstawowe prawo człowieka". Po nich nastąpiły występy piosenkarki Alessii Cary i weteranki popu Cyndi Lauper, które zaśpiewały piosenkę "Girls Just Want to Have Fun". Zadedykowały ją afgańskim kobietom.