Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kolejny wyrok w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

|
Matthew Perry
Matthew Perry na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Erik Fleming, były doradca ds. uzależnień, został w środę skazany na dwa lata więzienia za dostarczenie ketaminy aktorowi Matthew Perry'emu. Amerykanin przyznał się do winy. W sześciostronicowym liście do sądu pisze o "tragicznej porażce".

Sędzia Sherilyn Peace Garnett ogłosiła wyrok wobec 56-letniego mężczyzny, który był czwartą z pięciorga osób oskarżonych w sprawie śmierci aktora znanego m.in. z serialu "Przyjaciele". Fleming do tej pory był na wolności po wpłaceniu kaucji. W środę otrzymał nakaz stawienia się w sądzie w celu odbycia kary w ciągu 45 dni.

Erik Fleming po wyjściu z sądu
Erik Fleming po wyjściu z sądu
Źródło zdjęcia: CNN

Matthew Perry został znaleziony martwy w październiku 2023 roku w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. Fleming pośredniczył w kontakcie aktora z Jasveen Sanghą, określaną przez śledczych mianem "królowej ketaminy", która w ubiegłym miesiącu usłyszała wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Fleming jako pierwszy zdecydował się na współpracę z organami ścigania i przyznał się do winy już w sierpniu 2024 roku, przed oficjalnym ogłoszeniem zatrzymań w tej sprawie.

Śmierć Matthew Perry'ego. Kolejny wyrok

Prokuratorzy podkreślali, że choć współpraca Fleminga zasługuje na uwzględnienie, obciąża go fakt, iż jako licencjonowany terapeuta świadomie sprzedawał nielegalne substancje osobie, o której wiadomo było, że zmagała się z nałogiem.

Oskarżyciele domagali się kary dwóch i pół roku więzienia, natomiast obrona wnosiła o trzy miesiące, argumentując, że skazany podjął bardzo poważne wysiłki, by odpokutować za swoje czyny. Jak podała agencja AP, 54-letni Perry przyjmował ketaminę w ramach legalnej terapii leczenia depresji. Na kilka tygodni przed śmiercią zaczął jednak szukać większych dawek na czarnym rynku.

Fleming kupował narkotyk od Sanghi i przynosił go do domu aktora, przekazując fiolki osobistemu asystentowi gwiazdora, Kennethowi Iwamasie. Cztery dni przed tragedią Fleming dostarczył 25 fiolek substancji za 6 tys. dolarów (ok. 22 tys. zł). Iwamasa nie usłyszał jeszcze wyroku.

Erik Fleming dostarczał ketaminę

"Zdobywałem ketaminę dla Matthew Perry’ego, ponieważ chciałem pieniędzy i sądziłem, że wyświadczam przysługę przyjacielowi. Nigdy nie brałem pod uwagę najgorszego scenariusza. Ta tragiczna porażka będzie mnie zawsze prześladować" - napisał Fleming w liczącym sześć stron liście do sądu. "Nigdy nie powinienem był się zgodzić na zakup ketaminy dla Matta" - podkreślił.

Zgodnie z raportem koronera bezpośrednią przyczyną zgonu aktora były ostre skutki działania ketaminy, która wywołała nadmierną stymulację układu krążenia i niewydolność oddechową. Utonięcie uznano za przyczynę wtórną, ponieważ stan odurzenia doprowadził Perry'ego do utraty przytomności i osunięcia się pod wodę w zewnętrznym jacuzzi.

Iwamasa, który podał aktorowi ostatnią dawkę, znalazł go martwego kilka godzin po przyjęciu narkotyku. Mężczyzna przyznał się do zarzutu spisku w celu dystrybucji ketaminy. Wyrok w jego sprawie ma zapaść 27 maja. "Trwające 2,5 roku śledztwo i postępowanie karne powinny zakończyć się za dwa tygodnie wydaniem wyroku dla Iwamasy" - przekazał portal CNN.

Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa ketaminy" skazana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa ketaminy" skazana

Świat
Źródło: PAP, CNN, The Los Angeles Times
Udostępnij:
Tagi:
USAHollywoodFilmZdrowie
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Świat
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Warszawa
Wzrost PKB Polski nie tak silny, jak się spodziwano
BIZNES
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o amerykańskich żołnierzach. "Chciałbym uspokoić"
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Dwóch mężczyzn zatrzymanych z 50 kg narkotyków o wartości ponad 2 mln zł
Szli z torbami pełnymi narkotyków, w sumie mieli ich ponad 50 kilogramów
Kraków
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
Polska
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Ropa znowu w górę po zakończeniu rozmów Trumpa z Xi
BIZNES
Szef MSZ Radosław Sikorski
"Jest świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą"
JEDEN NA JEDEN
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica