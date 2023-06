"To rollercoaster emocji". Klaudia El Dursi zdradza, co się działo na planie "Hotel Paradise All Stars" 

W pierwszym odcinku "Hotel Paradise All Stars" spotkali się ulubieńcy widzów z poprzednich sezonów: Barbara Pędlowska, Julia Skrodzka, Grzegorz Głuszcz, Natalia „Nana” Majos i Łukasz „Blondino” Książkiewicz. - To był taki sentymentalny powrót - mówi o kręconym w Kolumbii programie Klaudia El Dursi. Przyznaje, że edycja była wyjątkowo trudna. - Mieliśmy mniej czasu niż zwykle. 24 odcinki nakręciliśmy w zaledwie dwa tygodnie. To był rollercoaster emocji, z którego uczestnicy nie mieli czasu zejść - mówi. W ostatnim, ósmym odcinku, z programem pożegnali się Łukasz i Dominika. - Zwroty akcji były tam w zasadzie cały czas. Sympatie się zmieniały, niektórzy zakopali topór wojenny. Ale najbardziej zaskoczyło mnie, że jedna para pozostaje parą do dziś. Która? Tego nie zdradzę! - mówi El Dursi.