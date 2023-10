Klaudia El Dursi o początkach kłopotów ze zdrowiem. "Traciłam głos, przez refluks miałam zmianę w przełyku"

SIBO co to jest? Przyczyny i objawy

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) to zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Zaburzenie charakteryzuje się nadmiarem bakterii bytujących w jelicie cienkim: drobnoustroje jelita grubego wędrują do jelita cienkiego, namnażając się i powodując dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha, dyskomfort, wzdęcia, biegunki i zaparcia. - Objawy są nieswoiste i mogą odpowiadać wielu jednostkom chorobowym. To, co najczęściej sprowadza pacjenta, i to najczęściej kobietę przed czterdziestką (...), do lekarza specjalisty, to tzw. zespół jelita nadwrażliwego. (...) Podłożem tego problemu jest zaburzona interakcja ośrodkowego układu nerwowego i autonomicznego układu nerwowego a tym, co dzieje się w przewodzie pokarmowym - mówił w dziendobry.tvn.pl gastroenterolog dr n. med. Dawid Szkudłapski. Czynników, które zaostrzają przebieg tych dolegliwości jest wiele, wśród nich stres i niewłaściwa dieta.