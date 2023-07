Plejada gwiazd w nowym serialu Playera 

Trwają zdjęcia do serialu "Klara", komedii będącej adaptacją debiutanckiej powieści Izabeli Kuny pod tym samym tytułem. Aktorka gra w nim główną rolę i jest producentką kreatywną. Kto jeszcze jest w obsadzie?

Tytułowa Klara to singielka po czterdziestce. Ma toksyczną matkę oraz przyjaciół Wronkę i Wojtka. Od kilkunastu lat jest nieszczęśliwie zakochana w Aleksie, żonatym prawniku. "Pamiętacie Klarę? Pijącą, palącą i łykającą tabletki? Imprezującą ze swoją przyjaciółką Wronką ? (...) Klarę, która nie może spać? Klarę, która ma dużo lat i mało czasu? Klarę, która się trochę boi, ale ma wielką odwagę żyć? Klarę, dla której miłość jest ważniejsza niż rozum, a dobry seks jest ważniejszy niż dobre imię? Zatem ogłaszam Wielki Powrót Klary!", pisała Izabela Kuna w maju na Instagramie.

"Klara" - gwiazdorska obsada serialu Playera

- Już się nie mogę doczekać, kiedy zabierzemy użytkowników Playera do świata "Klary". Świata, w którym każdy będzie mógł się odnaleźć, przejrzeć jak w lustrze. Bez lukru, ale też z lekkim przymrużeniem oka. Świata, w którym bywa, że "life is brutal", zwłaszcza "love life". Jestem przekonana, że gwiazdy, które przyjęły nasze zaproszenie do projektu, podbiją serca odbiorców, tak jak ich pierwowzory na stronach książki Izabeli Kuny - mówi Karolina Izert, producentka z ramienia TVN Warner Bros. Discovery