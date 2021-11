"Najwyraźniej stało się coś złego". Siostra Natalie Wood pisze o molestowaniu i Kirku Douglasie

Hollywoodzka aktorka Natalie Wood była molestowana przez Kirka Douglasa - twierdzi jej siostra Lana Wood. Oskarżenia umieściła w książce "Little Sister". Wspominała w niej, że dopiero po latach usłyszała od Natalie zdanie: "on mnie skrzywdził". Na doniesienia zareagował Michael Douglas.

Lana Wood spisała wspomnienia w książce "Little Sister", która ukaże się 9 listopada. Według fragmentów, opublikowanych przez agencję Associated Press i cytowanych przez BBC, Kirk Douglas miał molestować Natalie Wood latem 1955 roku, gdy miała 17 lat.

"Najwyraźniej stało się coś złego"

W książce przyznała, że jej siostra i matka zgodziły się co do tego, że publiczne oskarżenie Douglasa zrujnowałoby karierę aspirującej aktorki. Dodała, że siostra opowiedziała jej o zdarzeniu po latach. Lana miała usłyszeć: "on mnie skrzywdził".

Natalie Wood zagrała w ponad 50 filmach, zdobyła dwa Złote Globy ("Buntownik bez powodu" i "From here to eternity") i trzy nominacje do Oscara ("Buntownik bez powodu", "Romans z nieznajomym" i "Wiosenna bujność traw"). Zginęła tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach 29 listopada 1981 roku u wybrzeża Kalifornii.