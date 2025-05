Przygotowania do 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes Źródło: Reuters

Festiwal w Cannes zmienił zasady dotyczące ubioru na czerwonym dywanie. Od teraz zakazana jest na nim nagość oraz zbyt obszerne stylizacje. Decyzja organizatorów słynnego festiwalu filmowego budzi jednak wątpliwości.

Kluczowe fakty: Organizatorzy tłumaczą zmiany w regulaminie wymogami "przyzwoitości".

Goście nierespektujący nowych zasad nie zostaną wpuszczeni na czerwony dywan.

Media przypominają, że gwiazdy bardzo chętnie sięgały w ostatnich latach po prześwitujące kreacje.

O zmianach w dress codzie festiwalu w Cannes media poinformowały w poniedziałek, w przeddzień jego inauguracji. Organizator wydarzenia podał w regulaminie, że "ze względu na przyzwoitość, nagość jest zabroniona na czerwonym dywanie, jak również w każdym innym miejscu festiwalu". Gwiazdy nie będą mogły sobie pozwolić również na zaprezentowanie się w "obszernych stylizacjach, w szczególności tych z dużym trenem, które utrudniają prawidłowy przepływ gości i komplikują zajmowanie miejsc w kinie" - czytamy w dalszej części regulaminu. "Festiwalowe zespoły odpowiedzialne za powitania będą zobowiązane do zakazania wstępu na czerwony dywan każdemu, kto nie przestrzega tych zasad" - zaznaczono.

Poproszeni o ich wyjaśnienie przedstawiciele Cannes odpowiedzieli, że festiwal "wyraźnie określił w swoim statucie pewne zasady, które obowiązują od dawna" - przekazał portal Euronews. "Celem nie jest regulowanie kwestii ubioru jako takiego, ale zakazanie pełnej nagości na czerwonym dywanie, zgodnie z ramami instytucjonalnymi wydarzenia oraz francuskim prawem" - dodali organizatorzy, których cytuje Euronews.

Koniec z "nagością" w Cannes

"Można śmiało powiedzieć, że tegoroczny czerwony dywan w Cannes będzie wyglądał zupełnie inaczej" - ocenił zmianę regulaminu portal CNN, przypominając, że zaledwie rok wcześniej modelka Bella Hadid pojawiła się na festiwalu w kreacji z całkowicie prześwitującą bluzką z odkrytym dekoltem. Prześwitujące suknie wybrały również aktorka Vicky Krieps i fotografka Nadia Lee Cohen.

CNN zauważa, że zakładanie "nagich" sukni stało się w ostatnich latach trendem, który "zdominował czerwony dywan" w Cannes. Odważna kreacja "szybko okazała się pewnym sposobem na to, by gwiazdy znalazły się na pierwszych stronach gazet" - podkreśla portal. Wskazuje jednak, że zmiana regulaminu może rodzić wiele pytań, na przykład o to, jaka jest definicja nagości i czy odsłonięty sutek wystarczy, by gościowi festiwalu odmówiono wstępu.

Przygotowania do 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes

78. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes potrwa od 13 do 24 maja. We wtorek wieczorem festiwal zainauguruje pokaz filmu "Leave One Day" Amélie Bonnin. Punktem kulminacyjnym ceremonii otwarcia będzie wręczenie Honorowej Złotej Palmy Robertowi De Niro. 24 maja, w dniu zakończenia festiwalu, dowiemy się, kto został laureatem Złotej Palmy. Zwycięzcę konkursu głównego wyłoni jury w składzie: francuska aktorka Juliette Binoche (przewodnicząca), amerykańska aktorka Halle Berry, indyjska reżyserka i scenarzystka Payal Kapadia, włoska aktorka Alba Rohrwacher, francusko-marokańska pisarka Leïla Slimani, reżyser, scenarzysta i producent Dieudo Hamadi z Demokratycznej Republiki Konga, południowokoreański reżyser i scenarzysta Hong Sang-soo, meksykański reżyser, scenarzysta i producent Carlos Reygadas oraz amerykański aktor Jeremy Strong.