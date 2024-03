czytaj dalej

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 33-latek, który miał podpalić mężczyznę na przystanku tramwajowym przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Powiedział, że był na miejscu, ale to nie on podpalił. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.