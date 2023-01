"Niebezpieczni dżentelmeni" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Witkacy, Żeleński, Conrad i zwłoki

"Niebezpieczni dżentelmeni" Macieja Kawalskiego to kolejny dowód na to, że rodzime kino środka ma się dobrze. A nie jest to łatwe zadanie. Dlaczego? Zupełnie teoretycznie: kino środka wypełnia całą przestrzeń pomiędzy kinem autorskim a komercyjnym. A zatem filmy powinny nawiązywać do tego, co najlepsze w kinie autorskim i być przystępne dla możliwie jak najszerszego grona odbiorców. W przypadku komedii zadanie jest jeszcze trudniejsze, bo to gatunek, na którym wielu rodzimych twórców poległo. Wielu z nich dostarczyło więcej powodów do zażenowania niż śmiechu.