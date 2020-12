Genialny samouk, malarz i reżyser. Kim Ki-duk nie żyje

Genialny samouk

W wieku 30 lat wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, a przez następne lata żył ze sprzedaży obrazów. Jako reżyser (bez żadnego profesjonalnego wykształcenia filmowego), debiutował w 1996 r. filmem "Krokodyl". Ta niskobudżetowa produkcja nie osiągnęła komercyjnego sukcesu, ale została dobrze przyjęta przez krytyków.

Rozgłos zdobył już w 1997 roku kolejnym filmem "Wild Animals", z wyraźnymi odniesieniami autobiograficznymi. Sporadycznie występował także w swoich filmach jako aktor. Pierwszy międzynarodowy sukces przyniósł mu film "Wyspa" z 2000 r., który pokazał na festiwalu w Wenecji. I to tutaj miał odnosić swoje największe sukcesy.

Jednym z jego najsłynniejszych dzieł jest "Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna" z 2003 roku, opowieść o buddyjskich mnichach, którzy podporządkowują swoje życie naturze. Film był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej jako najlepszy obraz zagraniczny.

Koreańczyk wypracował w swoich filmach własny, charakterystyczny styl. Łączył obrazy brutalnej przemocy i mrocznej erotyki, z elementami duchowości. To przyniosło mu rozgłos, ale też wywoływało sprzeciw (brytyjska premiera "Wyspy" została np. opóźniona ze względu na kontrowersje wokół scen przemocy wobec zwierząt).

Wielka sława

Kim Ki-duk pokazywał swoje niezwykłe filmy na wszystkich najważniejszych międzynarodowych festiwalach świata. W 2004 r. na festiwalu w Wenecji zdobył Srebrne Lwy dla najlepszego reżysera za "Pusty dom". Osiem lat później, w 2012 roku, zdobył natomiast Złotego Lwa za "Pietę". To obraz który czerpie zarówno z kina kontemplacyjnego, charakterystycznego dla wschodnich kinematografii, jak też z klasycznej, europejskiej psychodramy.

Koreański filmowiec gościł w Polsce na zaproszenie festiwalu Nowe Horyzonty. Mówił wtedy w wywiadzie: - Nie wiem, skąd biorą się moje pomysły. Pojawiają się w mojej głowie jako błysk. Mam wrażenie, że to jakaś siła wyższa wysyła mi sygnały. Wielu młodych filmowców prosi mnie, żebym przyjął ich na praktykę. A ja nie jestem w stanie, bo dla mnie twórczość to coś na zasadzie transu, w jaki wpadam.

Wielki skandal

W 2017 wybuchł skandal, który miał przystopować jego błyskotliwą karierę. Aktorka, (której nazwiska nie ujawniono), oskarżyła reżysera o przemoc fizyczną i zmuszanie do udziału w niesymulowanej scenie seksu na planie filmu "Moebius" (2013). Wkrótce trzy kolejne aktorki oskarżyły go o gwałt, przemoc fizyczną oraz zmuszanie do seksu w zamian za obietnice ról w swoich filmach.