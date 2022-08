Kevin Spacey ma zapłacić twórcom "House of Cards" ogromne odszkodowanie. To skutek oskarżeń o przestępstwa seksualne

Kevin Spacey musi zapłacić firmie, która wyprodukowała "House of Cards", prawie 31 milionów dolarów odszkodowania za poniesione straty - zdecydował w czwartek sąd w Los Angeles. Aktor został usunięty z obsady po tym, jak członkowie ekipy kręcącej serial oskarżyli go o napastowanie seksualne.

"Drapieżne seksualnie" zachowania

Odpowiedzialna za produkcję serialu "House of Cards" firma MRC II Distribution Co. w 2017 roku pozwała Kevina Spacey za naruszenie warunków kontraktu. Aktor miał nękać młodych członków kręcącej serial załogi, przejawiając wobec nich "drapieżne seksualnie" zachowania - wynikało z raportu przedstawionego przez sąd arbitrażowy.

W związku z oskarżeniami MRC zostało zmuszone do zwolnienia Kevina Spacey, który był głównym członkiem obsady, i zmiany scenariusza ostatniego sezonu. Ostatecznie został on skrócony z 13 do ośmiu odcinków. Firma przeprowadziła też własne śledztwo, w wyniku którego do listy oskarżeń wobec aktora dopisano zeznania pięciu członków ekipy kręcącej serial. To wszystko złożyło się na straty wycenione przez sąd na ponad 30 milionów dolarów.