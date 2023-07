"Był jednym z najbardziej znienawidzonych". Spacey uniewinniony, ale cenę już zapłacił

O uniewinnionym aktorze mówił w czwartek w TVN24 Janusz Wróblewski, dziennikarz filmowy "Polityki". - Kevin Spacey był twarzą wieloletniego procesu zwanego jako #MeToo. On był jedną z pierwszych osób oskarżonych, w ogóle był pierwszym mężczyzną oskarżonym o to, że ma kontakty seksualne i stosuje przemoc seksualną wobec mężczyzn - powiedział.

"Był jednym z najbardziej znienawidzonych i poszkodowanych aktorów"

Dziennikarz wskazywał też, jaka była "cena", którą Spacey zapłacił za proces. - W momencie, kiedy dowiaduje się o tym świat, on jest gwiazdą serialu "House of Cards", gdzie gra takiego przebiegłego, bardzo skutecznego polityka. Szykuje się kolejna odsłona "House of Cards" i on już w tej odsłonie się nie pojawia - przypominał.