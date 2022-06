Kevin Spacey po raz pierwszy przed sądem w Londynie

Spacey ma pięć zarzutów. Został oskarżony o dwie napaści na tle seksualnym na czterdziestokilkuletniego obecnie mężczyznę, do których miało dojść w Londynie w marcu 2005 roku, o napaść w sierpniu 2008 roku w Londynie na trzydziestokilkuletniego obecnie mężczyznę oraz "doprowadzenie do penetracyjnej czynności seksualnej bez jego zgody", a także napaść na kolejnego mężczyznę, również obecnie po 30. roku życia, do której miało dojść w kwietniu 2013 roku w Gloucestershire. Aktor wielokrotnie zaprzeczał tym zarzutom.