Kevin Spacey i jego firmy przegrali w arbitrażu. Muszą zapłacić prawie 31 milionów dolarów

Do sądu w Los Angeles w poniedziałek wpłynął wniosek o wyegzekwowanie wyroku arbitrażowego w sprawie pomiędzy firmą MRC a aktorem Kevinem Spaceyem oraz jego firmom: M. Proffit Productions Inc (firma zarejestrowana w Los Angeles) i Trigger Street Productions (firma zarejestrowana w Nowym Jorku) - poinformował we wtorek portal Deadline.

Jak podaje portal, chodzi o sprawę arbitrażową, w efekcie której Spacey i jego firmy produkcyjne muszą wypłacić MRC (Media Rights Capital) - firmie produkcyjnej, odpowiedzialnej między innymi za powstanie serialu "House of Cards" - kwotę 29,5 miliona dolarów za poniesione straty, 235 tysięcy dolarów kosztów procesowych oraz 1,2 miliona dolarów na wynagrodzenia prawników. Sprawa arbitrażowa została zakończona w październiku 2020 roku, ale jej uprawomocnienie zostało wstrzymane w związku z apelacją jednej ze stron. Sprawa była objęta tajemnicą do wczoraj.

Kevin Spacey - upadek "złotego dziecka Hollywood"

Kevin Spacey, który uchodził przez dekady za "złote dziecko Hollywood" , w 2017 roku znalazł się ponownie u szczytu sławy dzięki roli amerykańskiego polityka Franka Underwooda w serialu "House of Cards", którą zapracował na Złoty Glob i pięć nominacji do Emmy. Spacey był również jednym z głównych producentów serialu.

Po tym, jak w "The New York Times" i w magazynie "New Yorker" opublikowane zostały artykuły dotyczące Harveya Weinsteina i molestowania seksualnego, jakiego producent dopuszczał się między innymi wobec aktorek, Kevin Spacey był jednym z pierwszych najważniejszych przedstawicieli Hollywood, pod którego adresem zaczęły padać publiczne oskarżenia o przemoc seksualną. 2 listopada 2017 roku CNN News opisał, że gwiazdor i producent wykonawczy "House of Cards" stworzył "toksyczne" środowisko na planie, rzucając obraźliwe komentarze i dopuszczając się niestosownego dotykania młodych mężczyzn bez ich zgody. CNN News dotarł wówczas do ośmiu mężczyzn, pracujących przy serialu. MRC - jak przypomina portal Variety - oświadczyło, że firma nie miała wiedzy o zachowaniu Spaceya na planie, zanim CNN News nie opublikował swojego materiału.