Założył się z kolegą, trafił na wózek inwalidzki. Kevin Hart: muszę być najgłupszy na świecie

O swoim wyczynie i jego konsekwencjach Kevin Hart opowiedział w poście opublikowanym na Instagramie 24 sierpnia. Na nagraniu widać aktora poruszającego się na wózku inwalidzkim. "Mam 44 lata i muszę siedzieć na tyłku! Jestem najgłupszym człowiekiem na świecie! Co ja, do cholery, zrobiłem? Spieprzyłem, już po mnie" - pisze.

Więcej Hart wyjaśnia na nagraniu. Opowiada tam, że kontuzji doznał, próbując ścigać się ze swoim kolegą, byłym graczem NFL Stevanem Ridleyem, w biegu na 40 metrów. Jak uściśla, założył się z nim, że pokona go w sprincie, jednak szybko "spokorniał". - Uszkodziłem podbrzusze, coś tam zerwałem. Nie wiem, co to jest, ale nie mogę chodzić - zaznaczył Hart.

Aktor zwraca też uwagę, że jest już w wieku, w którym takie wyścigi mogą kończyć się źle. - Panie i panowie, 40 lat to poważna sprawa. Czterdziestka i to, co później, to już nie zabawa. Szanujcie taki wiek - mówi widoczny na nagraniu aktor, który w lipcu skończył 44 lata. Podkreśla, że jeśli wziął udział w takim wyścigu, musi być "najgłupszym człowiekiem na świecie".