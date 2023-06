Kevin Costner złożył wniosek o eksmisję żony. Para rozwodzi się po 19 latach małżeństwa

Kevin Costner i Christine Baumgartner rozwodzą się po blisko 19 latach małżeństwa. Według informacji portalu TMZ aktor, który początkowo chciał ratować związek, teraz wniósł do sądu wniosek o eksmitowanie żony z należącej do niego rezydencji. Gwiazdor tłumaczy w dokumentach, że dał Baumgartner 1,45 miliona dolarów na zakup nowego lokum, ale ona i tak nie chce się wyprowadzić.

Costner i Baumgartner rozwodzą się

Gdy świat obiegła informacja o rozwodzie pary, osoba z jej bliskiego otoczenia ujawniła w rozmowie z "People", że przyczyną rozpadu pozornie idealnego małżeństwa był pracoholizm aktora. - Kiedy Kevin kręci jakąś produkcję, praktycznie nie ma go w pobliżu. Jego nieobecność była dla Christine bardzo trudna. Unieszczęśliwiało ją to. On ma obsesję na punkcie pracy i nic nie wskazywało na to, by miał się zmienić. Jego kariera niejednokrotnie miała pierwszeństwo przed rodziną - miał przekazać informator tygodnika.