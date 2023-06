Żona Kevina Costnera podała, ile aktor zarabia. I domaga się wyższych alimentów

Christine Baumgartner domaga się od męża alimentów o łącznej wysokości 248 tysięcy dolarów miesięcznie. Dodatkowo, projektantka chce, by Costner pokrywał koszty prywatnej edukacji, zajęć pozalekcyjnych oraz opieki medycznej dla trójki ich dzieci: 16-letniego Caydena, 14-letniego Hayesa i 13-letniej Grace - wynika z dokumentów sądowych, do treści których dotarł "People".

Żona Kevina Costnera ujawnia jego zarobki i wnosi o wyższe alimenty

Zgodnie z różnymi doniesieniami, kwota alimentów, do wypłaty której chce zobowiązać się Costner, to 30 lub 38 tysięcy dolarów miesięcznie. Aktor zgadza się także na opłacanie czesnego, zajęć pozalekcyjnych, opieki zdrowotnej i terapii swoich dzieci - podaje "People". Małżonka gwiazdora argumentuje, że chce mieć pewność, że "dzieci nadal się rozwijają", a wychowując się pod jej opieką, będą "żyć w domu i z zachowaniem stylu życia, które przynajmniej w jakimś stopniu będą porównywalne" z ich dotychczasowym życiem. Z uwagi na to żąda alimentów w wysokości 248 tysięcy dolarów miesięcznie.

Baumgartner dodaje, że zaproponowana przez nią suma i tak nie jest kwotą "wystarczającą do utrzymania dla dzieci stylu życia, do którego zostały przyzwyczajone".

Rozwód Kevina Costnera i Christine Baumgartner

W ubiegłym tygodniu Costner wniósł do sądu wniosek o eksmitowanie żony z należącej do niego rezydencji. Amerykańskie media donoszą, że zgodnie z intercyzą pary, w razie rozstania Baumgartner zobowiązała się do opuszczenia należącej do męża posiadłości, czego jednak nie zrobiła.