"Chciałem mieć zwyczajne, spokojne życie. Tylko jakoś nie wyszło". Keith Richards kończy 80 lat

O jego rzekomej "nieśmiertelności" krążą legendy. Sam przyznaje, że starzenie się to "fascynujący proces". Keith Richards świętuje dziś 80. urodziny. Gitarzysta od ponad sześciu dekad współtworzy zespół The Rolling Stones. - Nigdy się nie poddamy. Będą musieli nas wrzucić do grobu - mówił w jednym z niedawnych wywiadów.

"Tak naprawdę zawsze chciałem mieć zwyczajne, spokojne życie. Tylko jakoś nie wyszło" - wyznał Keith Richards w swojej autobiografii "Life" z 2010 roku. Urodził się 18 grudnia 1943 roku w Dartford w południowej Anglii. Miał 15 lat, gdy otrzymał od swojej matki pierwszą gitarę. Micka Jaggera poznał jeszcze w podstawówce, ale o ich życiu zadecydowało jedno przypadkowe spotkanie. Młodzi muzycy wpadli na siebie w październiku 1961 roku na stacji kolejowej Dartford. Zaczęli rozmawiać o bluesie i odkryli, że łączy ich wielka muzyczna pasja. Wkrótce Richards wraz z Jaggerem i basistą Brianem Jonesem utworzyli zespół The Rolling Stones. W 1963 roku do składu dołączył perkusista Charlie Watts.

W tym samym roku Stonesi podpisali kontrakt z wytwórnią Decca. Richards od samego początku był nie tylko gitarzystą, ale także współtwórcą piosenek zespołu, w tym jego największych przebojów - "Jumpin' Jack Flash", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Angie", czy "Brown Sugar". W ciągu ponad 60 lat The Rolling Stones zagrali ponad 2 tys. koncertów i sprzedali na świecie ponad 240 mln płyt. W swoim dorobku mają 31 albumów studyjnych i 13 koncertowych. Ponadto Richards ma w swoim dorobku trzy albumy solowe.

Richards od dekad słynie ze swojego wizerunku scenicznego. Potargana czupryna, kolorowe opaski na czole, bransoletki z koralików i paciorków na przegubach dłoni. Okazał się inspiracją także dla innych. Johnny Depp przyznał kiedyś, że garderoba Jacka Sparrowa z "Piratów z Karaibów" była inspirowana stylem Keitha Richardsa. Ten wcielił się zresztą w ojca Sparrowa w jednym z filmów serii.

Choć w pewnym momencie muzykiem zainteresowały się takie domy modowe jak Luois Vuitton czy Yves Saint Laurent, sam twierdzi, że moda zupełnie go nie interesuje. Najchętniej nosi ubrania od żony, modelki Patti Hansen, z którą od 40 lat tworzą udane małżeństwo. Mają dwie córki, Theodorę Dupree i Alexandrę Nicole.

Media przez długie lata rozpisywały się o uzależnieniach Richardsa, a ten wielokrotnie przyznawał się do zamiłowania do alkoholu i narkotyków. W swojej autobiografii o uzależnieniu pisał krótko: "Lubiłem być na dobrym haju" i zdradził, że w 1978 roku zrezygnował z zażywania heroiny, a w 2006 - po upadku z drzewa na Fidżi - z kokainy.

W latach 70., razem ze swoją partnerką Anitą Pallenberg, byli w ciągu narkotykowym. Parę, będącą razem ponad dekadę, do końca lat 70., w 1976 roku spotkała tragedia, gdy nagle zmarło ich maleńkie dziecko. Richards przyznał później w autobiografii, że ma poczucie winy z powodu tego, że wyjechał w trasę i zostawił noworodka z uzależnioną matką.

Keith Richards o starzeniu się. "Fascynujący proces"

Mimo wzlotów, upadków i kolejnych, powtarzających się od lat, doniesieniach o emeryturze, Richards nie schodzi ze sceny. The Rollings Stones w październiku wydali nowy album, "Hackney Diamonds" i zapowiedzieli trasę koncertową w 2024 roku. Długowieczność muzyka stanowi nieodłączną część jego wizerunku i jest tematem dziesiątków artykułów oraz memów. Jak ten, gdy Bóg przedstawia Adamowi Ewę, a zapytany o Richardsa stwierdza, że "był już tu, gdy przybył w to miejsce".

Niektórzy żartobliwie zauważają, że za długowiecznością Richardsa musi stać pakt z diabłem, który bywał bohaterem piosenek Stonesów.

- Nigdy się nie poddamy. Będą musieli nas wrzucić do grobu - powiedział w jednym z wywiadów. - Jak dotąd nie mam żadnego problemu ze starzeniem się - przyznał w niedawnej rozmowie z "The Telegraph". - Pogodziłem się z myślą, że mam 80 lat i nadal chodzę, wciąż mówię. Uważam, że (starzenie się) to fascynujący proces - dodał.

