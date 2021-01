Keira Knightley: nie wystąpię w rozbieranych scenach kręconych przez mężczyzn

To nie jest tak, że absolutnie, w każdej sytuacji odmawiam występowania w scenach rozbieranych. Odmawiam, kiedy za kamerą stoi mężczyzna - oświadczyła brytyjska aktorka Keira Knightley. Gwiazda już wcześniej informowała, że odkąd po raz pierwszy została matką w 2015 roku, do jej kontraktów filmowych dodawana jest klauzula, dzięki której może odmówić pokazywania nagiego ciała.

"Po prostu potrzebujesz kogoś, kto będzie wyglądał seksownie"

Aktorka przyznała przy tym, że ​​"całkowicie rozumie", iż czasem w filmach potrzebne są sceny rozbierane. "To nie jest tak, że absolutnie, w każdej sytuacji odmawiam występowania w tego typu scenach. Odmawiam, kiedy za kamerą stoi mężczyzna" - wyjaśniła. Jak mówiła, "to częściowo kwestia próżności, a częściowo męskich spojrzeń", które towarzyszą kręceniom tego typu scen.

Swoją postawę w tej kwestii zilustrowała słowami, jakie mogłaby skierować do reżysera filmu. "Tak, całkowicie rozumiem, że ta scena erotyczna byłaby naprawdę dobra w tym filmie, a ty po prostu potrzebujesz kogoś, kto będzie wyglądał seksownie, więc możesz wykorzystać do tego kogoś innego" - powiedziała.

Koordynatorzy do spraw intymności na planach filmowych

Knightley: jeżeli film dotyczy kobiecych doświadczeń życiowych, to powinna reżyserować go kobieta

"Gdyby chodziło o film o macierzyństwie i o tym, jak twoje ciało, które niby znasz, nagle się zmienia, jak jest inne po porodzie niż przed nim, to byłabym całkowicie chętna do zagrania w tym, ale reżyserem powinna być kobieta, która by to zrozumiała" - podkreśliła artystka.