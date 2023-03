Keanu Reeves szczerze o związku i życiu prywatnym. Mówi o ukochanej i nocnych koszmarach

Keanu Reeves w wywiadzie o życiu prywatnym

Aktor, znany z ról w takich filmach jak "Matrix" czy "John Wick", udzielił "People" wywiadu w ramach serii "One Last Thing". Zapytany, kiedy ostatni raz tańczył, przyznał: - Na weselu przyjaciela, jakieś osiem miesięcy temu. Czasami sam proszę do tańca, a czasami potrzebuję namowy. Czasami jest to piosenka, a czasami osoba. Po prostu podążam za uczuciem.