Keanu Reeves znika z książkowych wspomnień znanego aktora. Z powodu "podłego" fragmentu

Perry opowiedział o swoich planach podczas sobotniego spotkania na Los Angeles Times Festival of Books. - Powiedziałem głupstwo. To było podłe - przyznał aktor, odnosząc się do fragmentu swojej książki "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Przyjaciele, kochanki i ta Wielka Straszna Rzecz"), w którym pisze, że jego przyjaciele, River Phoenix i Chris Farley, zmarli, podczas gdy Keanu Reeves "wciąż jest wśród nas".