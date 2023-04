Keanu Reeves i Alexandra Grant. Niezwykły występ aktora z partnerką na czerwonym dywanie

Keanu Reeves raczej unika zdradzania szczegółów swojego życia prywatnego. Tym większe zaskoczenie fanów wywołało pojawienie się gwiazdora i jego partnerki, artystki i filantropki Alexandry Grant na czerwonym dywanie sobotniej gali Museum of Contemporary Art 2023 w The Geffen Contemporary w Los Angeles. Para, trzymając się za ręce, uśmiechała się do kamer, następnie pocałowała się. Nagranie pary opublikowała w mediach społecznościowych m.in. stacja On The Red Carpet.