Kazimierz Kowalski nie żyje. Śpiewak operowy zmarł w wieku 70 lat

Informację o śmierci Kazimierza Kowalskiego podało w niedzielę Radio Łódź, na którego antenie prowadził on cykliczne audycje poświęcone muzyce poważnej.

Artysta był znany nie tylko ze sceny operowej, ale także jako wykonawca muzyki rozrywkowej. Przygotowywał się właśnie do uczczenia 50-lecia swojej pracy artystycznej. - Już 30 lipca kończę 70 lat. Obchodzę 50-lecie pracy artystycznej. Jeśli pandemia nie stanie na przeszkodzie, to 23 października w Teatrze Wielkim odbędzie się mój jubileuszowy koncert. To przecież mój teatr, z którym związany byłem tyle lat – powiedział Kazimierz Kowalski w wywiadzie, który kilka dni temu ukazał się w "Dzienniku Łódzkim".