"Byliśmy zmuszeni do stworzenia wirtualnego kina". Festiwal Dwa Brzegi zmienił formułę

Dyrektor artystyczna festiwalu zachęcała jednak do odwiedzania przede wszystkim kina wirtualnego, bo "pandemia jest nadal bardzo groźna". - Oczywiście, było nam bardzo smutno, że nie zaprosimy do Kazimierza, do miasteczka festiwalowego, wszystkich widzów, że nie odbędą się bezpośrednie spotkania z twórcami. Ale to, co przynoszą ostatnie dni pokazuje, że podjęliśmy dobrą decyzję - przyznała.