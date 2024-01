Dwa krótkie nagrania, jedno zdanie. "Jeszcze w chorobie niestety"

"Serdecznie pozdrawiam (jeszcze w chorobie niestety)" - przekazał Kazik Staszewski we wpisie w mediach społecznościowych, do którego dołączył dwa krótkie nagrania. Kilka dni wcześniej muzyk odwołał dwa koncerty, z uwagi na "problemy z głosem".

Kazik Staszewski przekłada koncerty

O swoich problemach z głosem 60-letni obecnie Kazik Staszewski mówił już kilka lat temu. - Mam swoje lata i czasami głos odmawia posłuszeństwa, gdy gra się sześć koncertów z rzędu, a nie są one krótkie - wskazywał w wywiadzie dla serwisu Antyradio.pl w 2016 roku. - Nie dbam o swój głos i to jest bardzo nierozsądne - piję alkohol, palę papierosy, to na pewno nie pomaga. Szereg różnych czynników składa się na laryngologiczne problemy - mówił wówczas. W grudniu ubiegłego roku Kazik opublikował w mediach społecznościowych film, w którym zapowiedział, że rzuca palenie. Jak wyjaśnił, jest to "trzecia trucizna", z którą żegna się w 2023 roku. W styczniu przestał sięgać po alkohol, a w maju zrezygnował z jedzenia mięsa. - Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny - dodał z uśmiechem.